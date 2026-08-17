Abant’ta Hacet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde düzenlenen geleneksel Hacet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü sakinleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı, Abant Gölü Milli Parkı mevkiindeki Örencik Yaylası'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Köy Muhtarı İdris Balta'nın öncülüğünde organize edilen etkinlikte, vatandaşlar Abant'ın bol oksijenli havasında hem piknik yaptı hem de çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik kapsamında sabahın erken saatlerinde dev kazanlar kuruldu. İmece usulüyle hazırlanan yemekler için 1 ton 400 kilogram bulgur ve 700 kilogram kuşbaşı et kullanıldı. Büyük bir emekle odun ateşinde pişirilen etli pilav, öğle namazı öncesinde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından alandaki binlerce vatandaşa ikram edildi. Geniş bir alana kurulan stantlar ve şişme lunapark ile çocukların da doyasıya eğlendiği bayram, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Er meydanında kıyasıya mücadele

Geleneksel hale gelen karakucak güreşlerinde küçük, minik, orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde pehlivanlar çim üzerinde kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen müsabakaların yaşandığı güreşlerde, ata sporuna gönül veren küçük yaşlı sporcuları teşvik etmek amacıyla çeşitli para ödülleri dağıtıldı. Güreş müsabakalarını Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik de yakından takip etti. Dereceye giren güreşçilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.