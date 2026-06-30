Mudurnu'da Şimşir Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır devam eden geleneksel Şimşir Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde kutlandı. Şükür ve kaynaşma amacıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık yarım ton et ve bulgur kullanılarak hazırlanan pilav ikram edilirken, kıyasıya geçen karakucak güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran köyünde asırlardır düzenlenen Şimşir Bayramı bu yılda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şükür, dua ve kaynaşma amacıyla ilçenin her köyünden katılımın sağlandığı kapsamlı bayramda yaklaşık yarım ton et ve bulgur kullanılarak hazırlanan pilav vatandaşlara dağıtıldı. Şimşir bayramının sembollerinden biri haline gelen Karakucak güreşleri ise renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin ve büyüklerin kıyasıya yarıştığı güreş müsabakaları ilgiyle takip edildi.

Keçikıran köyü muhtarı Birol Taşkın, "Bugün Keçikıran köyünde tarihi Şimşir Bayramı'mızı gerçekleştiriyoruz. Tarihi yüzyıllara dayanan bayramımızı 500 kilogram bulgur ve 450 kilogram et ile yapacağız. Kültürümüzü geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - BOLU