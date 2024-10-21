Müftülük'ten Ecdada Vefa

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Müftülük personelinden ecdada vefa

ERZURUM - Erzurum Müftülüğü personeli Aziziye 3 Tabyası'da temizlik yaptı.

Tarihimize tanıklık eden ve Erzurum'un savunulmasında büyük önem arz eden ecdat yadigarı tabyalar, "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında temizlenerek gün yüzüne çıkıyor.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Vali Mustafa Çiftçi; 23 tabyayı, bakım, onarım ve temizliklerini yapmak üzere Erzurum'da faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluşun sorumluluğuna verdi. Bu kapsamda, Erzurum Müftülüğü 'de Aziziye 3 Tabyası ve çevresinde detaylı bir temizlik yaparak ecdat yadigarı eserleri adına yakışır bir görüntüye kavuşturdu. Erzurum Müftüsü Rüstem Can'da bizzat temizlik çalışmalarına iştirak etti.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can, "Erzurum Ecdadına Yürüyor. Tabyalar gün yüzüne çıkıyor." şiarı ile yola çıktıklarını ifade ederek, "Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla gerçekleştirilen "Erzurum Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında; Aziziye 3 Tabyası'nın temizlik ve çevre düzenlemesi İl Müftülüğümüz tarafından yapıldı." dedi.