Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentlerde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Odeon Travel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Meclis Binası'nda katılımcılara bilgi verdi.
Söğüt, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmalarının yılın 12 ayı devam ettiğini söyledi.
Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunduğunu anlatan Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia ve Lagina'da antik dönemden bugüne farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini kaydetti.
Bilal Söğüt, Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda ise gün yüzüne çıkarılan yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi.
Antik kentlerdeki programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, Dekan Yardımcısı. Dr. Öğretim Üyesi Senem Yazıcı Yılmaz, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı Erol Can, öğretim üyeleri, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek Bölümü'nden 130 öğrenci katıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, Kazı Başkanı Söğüt'e alanda yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları ile etkinliğe olan destekleri için teşekkür belgesi verdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Muğla'da antik kentlerde Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 farklı oyunla seyircilerin karşısına çıkacak. 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 'Harikalar Mutfağı' oyunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahnelenecek. 'Uçurtmanın Kuyruğu' ise Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Lobotomobilin Üç Seferi' adlı oyun da Adana'da sahnelenecek.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gitar Şenliği, Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleşti. Şenlikte, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gitar performansları sergiledi.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Albayrak Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Derin Tarih dergisi, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 12. yaşını kutladı. Derginin genel yayın yönetmeni Taha Kılınç, Derin Tarih'in editoryal bağımsızlık, ekonomik güç ve çalışkan yazı işleri kadrosuyla seçkin bir konumda olduğunu belirtti. Dergi, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyeti, Köprülü Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyalarda yaşananlar gibi birçok önemli konuyu dosya olarak işlemektedir. Ayrıca, dergi üç ayda bir özel sayı da yayınlamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşılamak için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için ilgili cemevinin il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık tarafından ödenmeyecek ve ödenmesi gereken her türlü bedel abone tarafından ödenecek.
Konak Belediyesi'nin Zeytinlik ve Mersinli Semt Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuğu, sevilen oyuncu Mert Fırat da katılarak tüm davetlilere sürpriz yaptı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 150 yıllık Topçuoğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilere açıldı. Konak, aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin bakanlık bütçesinden ödenmesi için usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, cemevlerinin tespiti, enerji tüketimi ayrımı ve ödeme sürecini düzenlemektedir. Ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ise abone tarafından ödenecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?