Belediyeye ait halk plajına mavi bayrak verildi - Son Dakika
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Belediyeye ait halk plajına mavi bayrak verildi

20.07.2022 22:32

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Ortaca Belediyesine ait Sarıgerme Mahallesi'ndeki günübirlik tesis ve halk plajına mavi bayrak verildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Ortaca Belediyesine ait Sarıgerme Mahallesi'ndeki günübirlik tesis ve halk plajına mavi bayrak verildi.

Sarıgerme Günübirlik Tesisleri ve Halk Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, plajın mavi bayrak alması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Mavi bayrağın yıllık verildiğini hatırlatan Uzundemir, "Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Halkımızın da plajı temiz tutması bu anlamda çok önemli." dedi.

Uzundemir, plajın restoranı, su parkı ve çocuk parkı ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattığını kaydetti.

TÜRÇEV Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye Bölgesi Temsilcisi Cengiz İlhan da belediyeye ait plajın 33 kriteri yerine getirerek mavi bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.

İlhan, Muğla'da mavi bayrak sahibi plaj sayısının 112'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Törenin sonunda mavi bayrak, plajdaki direğe çekildi.

Törene ayrıca Ula Belediye Başkanı Özay Türkler de katıldı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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