Muğla\'da "Bölgesel Eğitim Programı" başladı

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Bölgesel Eğitim Programı", Muğla'da açılış konuşmalarıyla başladı. Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, akademisyenler, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, gazeteciliğin demokrasilerde "dördüncü kuvvet" olarak önemli bir denetim mekanizması olduğunu vurguladı. Basının kamuoyunu bilgilendirme ve kamu adına denetim yapma sorumluluğuna dikkat çeken Aras, basın üzerindeki baskıların mesleği zorlaştırdığını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel basının kentte köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, basın ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin güven temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Aras, eleştirilere açık olunmasının demokratik yönetimin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "bilgi akışının kesintisiz sürmesinin sağlıklı demokrasi için zorunlu olduğunu" ifade etti.

Basın özgürlüğünün önemine de değinen Aras, gazetecilerin zaman zaman baskı ve sansürle karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun yalnızca basın mensuplarını değil toplumun haber alma hakkını da etkilediğini dile getirdi. Tarafsız ve bağımsız basının önemine dikkat çeken Aras, yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından program panel oturumlarıyla devam etti. Etkinliğin yarınki bölümünde ise Mobil Basın Evi Programı'nın yapılacağı bildirildi.

Programa; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda gazeteci katıldı. - MUĞLA