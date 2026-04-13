Muğla'da "Bölgesel Eğitim Programı" başladı

13.04.2026 14:09  Güncelleme: 14:10
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Bölgesel Eğitim Programı' açılış konuşmalarıyla başladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, gazeteciliğin önemine vurgu yaparak basın üzerindeki baskıları eleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise basın özgürlüğünün ve yerel yönetimlerin rolünün altını çizdi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Bölgesel Eğitim Programı", Muğla'da açılış konuşmalarıyla başladı. Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, akademisyenler, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, gazeteciliğin demokrasilerde "dördüncü kuvvet" olarak önemli bir denetim mekanizması olduğunu vurguladı. Basının kamuoyunu bilgilendirme ve kamu adına denetim yapma sorumluluğuna dikkat çeken Aras, basın üzerindeki baskıların mesleği zorlaştırdığını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel basının kentte köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, basın ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin güven temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Aras, eleştirilere açık olunmasının demokratik yönetimin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "bilgi akışının kesintisiz sürmesinin sağlıklı demokrasi için zorunlu olduğunu" ifade etti.

Basın özgürlüğünün önemine de değinen Aras, gazetecilerin zaman zaman baskı ve sansürle karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun yalnızca basın mensuplarını değil toplumun haber alma hakkını da etkilediğini dile getirdi. Tarafsız ve bağımsız basının önemine dikkat çeken Aras, yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından program panel oturumlarıyla devam etti. Etkinliğin yarınki bölümünde ise Mobil Basın Evi Programı'nın yapılacağı bildirildi.

Programa; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda gazeteci katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Kimse birbirine selam vermedi
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Kimse birbirine selam vermedi
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
