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Muğla'da ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağla engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alındı - Son Dakika

Muğla'da ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağla engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alındı

29.11.2021 10:25
Muğla'da ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağla engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağ karşılığında alınan tekerlekli sandalye engelli öğrenciye hediye edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağ karşılığında alınan tekerlekli sandalye engelli öğrenciye hediye edildi.

Cengiz Topel İlk Okulu Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü öğrencileri, "Ortaca'da evimiz temiz kalsın çevremiz" projesi kapsamında topladıkları 1 ton atık yağ, Milli Eğitim Bakanlığı protokollü Deha Biodizel A.Ş. Fethiye Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Teslim edilen atık yağ karşılığında ise tekerlekli sandalye törenle Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu Özel Eğitim 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cennet Fatma Pekel'e hediye edildi.

Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal, projeyle evlerdeki bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesi ve çevre koruma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin "Sıfır Atık" kavramını yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini anlatan Kartal, "Projemizin üçüncü yılında ne mutlu bize üçüncü tekerlekli sandalyemizi de öğrencimizle buluşturuyoruz. Verilen desteklerle de buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Törende, Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü danışman öğretmenleri Kamil Karakaş ve Süleyman Baydur'a, kulüp temsilcisi öğrencileri Elif Karadoğan, Deniz Mina Özdemir, Beyza Canbay ve Zeynep Baydur'a teşekkür belgesi verildi.

milli eğitim bakanlığı, Engelli, Ortaca, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağla engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da ilkokul öğrencilerinin topladığı atık yağla engelli öğrenciye tekerlekli sandalye alındı - Son Dakika
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