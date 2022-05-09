İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı - Son Dakika
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İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı

09.05.2022 16:38

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş yerine giren sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince yakalanarak doğaya salındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş yerine giren sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince yakalanarak doğaya salındı.

Terzialiler Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışanlar içeriye sansarın girdiğini fark etti. Sansar, kısa sürede iş yerindeki malzemeler arasında gözden kayboldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hayvanın dışarı çıkmadığını anlayan iş yeri sahibi Devrim Erken, yumurta ve tavuk eti bırakarak sansarın beslenmesini sağladı.

Kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayan Erken, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İş yerine bırakılan kafesle yakalanan sansar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Erken, bir süre sansarın kendiliğinden dışarı çıkmasını beklediğini söyledi.

Hayvan aç kalmasın diye içeriye yumurta ve tavuk eti bıraktığını anlatan Erken, "İş yerimizde fare ilaçları var, aç kalırsa onları yiyebilirdi. Yemesin diye elimizden geleni yaptık." dedi.

İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı
İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İş yerine giren sansar yakalanarak doğaya bırakıldı - Son Dakika


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