Kaunos'ta Antik Sarnıç ve Tıp Merkezi Keşfi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kaunos'ta Antik Sarnıç ve Tıp Merkezi Keşfi

Kaunos\'ta Antik Sarnıç ve Tıp Merkezi Keşfi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, sarnıç ile cerrahi malzemeler gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alandaki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlar ile 1300 yıllık mozaikler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

07.09.2024 11:46
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sarnıç ile cerrahi malzemeler gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alandaki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlar ile 1300 yıllık mozaikler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kazıların bu yıl ağırlıklı olarak yapıldığı Arkaik sur içi manastır alanında, çoğu kentte ilk kez rastlanan malzeme ve yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, AA muhabirine, manastır bölgesindeki Geç Antik Çağ'a ait yapı kompleksinde 2 yıldır kazı çalışması yaptıklarını söyledi.

Geçen yıldan itibaren yapı kompleksinin odalarını boşaltmaya başladıklarını belirten Çörtük, "Bu yıl yürütülen kazılarda 4 mekanın kazısını tamamladık. Burası büyük bir kompleks. Ortasında büyük bir avlu, bu avlulara açılan dar sokaklar ile etrafına dağılmış vaziyette odalardan oluşan bir yapı var." dedi.

Kazısı yapılan kompleksin milattan sonra 6. yüzyılda ilk evresini gösterdiğini, en son kullanımının ise Osmanlı Türk döneminde olduğunu dile getiren Çörtük, bu nedenle yapının uzun süre Kaunos sakinlerine iskan olduğunu kaydetti.

"Şu ana kadar kompleksin 5-6 mekanını açtık"

Çörtük, bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında iki önemli yapıyı gün yüzüne çıkardıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl yürüttüğümüz kazı çalışmalarında vurgulamak istediğim özel iki yapımız var. Bu kompleksin su ihtiyacını karşılayan büyük bir sarnıcı arkeoloji bilimine kazandırdık. Buranın çalışmalarını tamamladık. Diğer önemli bir yapı ise kompleksin sağlık merkezi. İçerisinden gelen veriler ışığında, burası tıp merkezi olabilecek bir yapı. Kazılarda bu alan içerisinde, özellikle cerrahi müdahalelerde kullanılan dikiş iğneleri, ameliyatlarda kullanılan sonda malzemeleri, kesinlikle bu yapının bir tıp merkezi olduğunu bize gösteriyor. Şu ana kadar kompleksin 5-6 mekanını açtık. Yapıyı tamamen açtığımızda kente Geç Antik Çağ'a ait büyük bir yapı kazandıracağız. Bunu da büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Kazı çalışmalarında 6. yüzyıla tarihlenen geç Roma sikkelerine de ulaştıklarını bildiren Çörtük, tespit ettikleri Fatih Sultan Mehmet dönemine ait sikkelerin ise kompleksin son kullanım evresini gösterdiğini söyledi.

Çörtük, bunun yanında Beylikler dönemine ait seramiklerin de yapının geç dönem kullanımının izleri olduğunu dile getirdi.

Ufuk Çörtük, antik kentteki çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ile Muğla İŞKUR Müdürlüğünün destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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