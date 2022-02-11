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Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı - Son Dakika

Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

11.02.2022 14:32
Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Kavaklıdere bakırına coğrafi işaret almak için çalışma başlattı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Kavaklıdere bakırına coğrafi işaret almak için çalışma başlattı.

Kavaklıdere ilçesindeki bakır ustaları, bölgede yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan bakırcılık mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.

2016 yılından bu yana coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık veren ve bugüne kadar Muğla köftesi, Muğla saraylısı, Kavaklıdere cevizi, Muğla Göce tarhanası ve Muğla beyazı mermer ürünlerine coğrafi işaret alan MUTSO, toplamda 10 ürün için saha çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda, el sanatı bakırcılığın önemli işleme merkezi niteliğinde olan ilçeden, Kavaklıdere bakırının coğrafi işaret alması için veriler toplanıyor.

MUTSO Proje ve Basın birimi ekipleri, bölgede, sayıları çok azalsa da mesleğin ölmemesi adına faaliyetlerini sürdüren bakırcı ustaları ile görüşüyor.

Görüşmeler sayesinde bakırcılığın Kavaklıdere'deki tarihi, gelişimi, bölgeye özgü motifler ve işleyiş şekilleri kayıt altına alınıyor.

MUTSO, literatür taramasının ardından resmi başvurusunu yapacak.

Öte yandan Kavaklıdere'yi ziyaret eden turistler de son bakır ustaları tarafından işlenen el emeği ürünleri hayranlıkla izliyor, ürünlerden satın alıyor.

Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

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muğla ticaret ve sanayi odası, Ticaret, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Kavaklıdere bakırı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı - Son Dakika
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