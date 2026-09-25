Muğla Valisi Akbıyık, Milas Euromos'ta kazı ve restorasyon hakkında Kızıl'dan bilgi aldı - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık, Milas Euromos'ta kazı ve restorasyon hakkında Kızıl'dan bilgi aldı

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Muğla Valisi Akbıyık, Milas Euromos\'ta kazı ve restorasyon hakkında Kızıl\'dan bilgi aldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas'taki Euromos Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Prof. Dr. Abuzer Kızıl'dan bilgi alan Akbıyık, çalışmaların tarihi mirası gelecek nesillere aktarma ve turizme kazandırma açısından önemli olduğunu söyledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Vural Karagül ile birlikte Euromos Antik Kenti'ni ziyaret ederek bölgede yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Milas'taki Euromos Antik Kenti'ni ziyaret eden Vali Akbıyık, Kazı Başkanı Prof. Dr. Abuzer Kızıl'dan sürdürülen arkeolojik kazılar ve restorasyon projeleri hakkında bilgi aldı. Kazı ve restorasyon alanında incelemelerde bulunan Akbıyık, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi edindi.

Euromos Antik Kenti'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, bölgedeki çalışmaların tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vali Akbıyık, Euromos Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına katkı sunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Abuzer Kızıl ve kazı ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık, Milas Euromos'ta kazı ve restorasyon hakkında Kızıl'dan bilgi aldı - Son Dakika
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