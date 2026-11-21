Muğla Yatağan'da çekilen 'Bizim Oğlan' dizisinin ilk bölümü 27 Kasım'da yayımlanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ege'nin köy yaşamını mizahi dille anlatan 'Bizim Oğlan' komedi dizisinin çekimleri Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Akgedik Mahallesi'nde başladı. Mahalle sakinlerinin de rol aldığı yapımın ilk bölümü 27 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, yöresel yaşamı ve Ege kültürünü konu alan "Bizim Oğlan" adlı komedi dizisinin çekimlerine başlandı.
Çekimleri Akgedik Mahallesi'nde gerçekleştirilen dizide profesyonel oyuncuların yanı sıra mahalle sakinleri de rol alıyor.
Yönetmenliğini Abdul Samet Mavi'nin üstlendiği yapımda, Ege'nin köy yaşamı, yöresel kültürü ve insan hikayeleri mizahi bir dille anlatılıyor.
Ege şivesi, köy hayatı ve evlilik baskısı üzerinden gelişen hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk bölümü 27 Kasım'da yayımlanacak.
Dizinin Muğla'nın yerel kültürünü ve yöre insanının yaşamını ekranlara taşıması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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