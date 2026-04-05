Şahinbey'de mukaddes emanetler sergisi kapılarını açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahinbey'de mukaddes emanetler sergisi kapılarını açıyor

Şahinbey\'de mukaddes emanetler sergisi kapılarını açıyor
05.04.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Mukaddes Emanetler Sergisi, 6-19 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Hz. Muhammed'e ait hatıraları içeren yaklaşık 100 mukaddes emaneti sergiliyor. Açılış, 6 Nisan Pazartesi günü saat 12.30'da gerçekleşecek.

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen "Mukaddes Emanetler Sergisi", 6 Nisan Pazartesi günü Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kapılarını açıyor.

6-19 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan serginin açılışı, Pazartesi günü saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde düzenlenecek sergide, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ait hatıraları yaşatan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan yaklaşık 100'e yakın mukaddes emanet vatandaşların ziyaretine sunulacak.

"Çok özel ve kıymetli bir ana şahitlik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi şehir Gaziantep'te çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Gazi şehrimizde çok özel, çok kıymetli bir ana hep birlikte şahitlik edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) hatırasını taşıyan 100'e yakın mukaddes emaneti büyük bir hürmet ve muhabbetle karşıladık. Bu emanetler Kabe-i Muazzama'nın izzetini, Ravza-i Mutahhara'nın huzurunu, Efendimiz'in mübarek izlerini gönüllerimize taşıyan, asırlardır ümmetin kalbinde muhafaza edilen en kıymetli değerlerdir" dedi.

15 gün boyunca ziyarete açık olacak

Serginin hazırlıklarının tamamlandığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, açılış programına tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi: "6 Nisan Pazartesi günü öğle namazını camimizde hep birlikte eda ettikten sonra mukaddes emanetler sergimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Sergimizi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, 15 gün boyunca sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında külliye bölümünde sergimizi ziyaret edebilirler. Sergimiz, bu alanda en kapsamlı sergilerden biri olacak."

"Bu sadece bir sergi değil, manevi bir buluşma"

Serginin yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde anlam taşıdığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu buluşma bir sergi olmanın çok ötesinde. Çocuklarınız ve sevdiklerinizle birlikte gelerek bu manevi iklimi hep birlikte yaşayalım. Çocuklarımızın hafızasında bu kıymetli anları birlikte nakşedelim. Tüm vatandaşlarımızı mukaddes emanetler sergimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Şahinbey, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şahinbey'de mukaddes emanetler sergisi kapılarını açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:39
Kopya kağıdını çalan top toplayıcı çocuğu buldular
Kopya kağıdını çalan top toplayıcı çocuğu buldular
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:42:58. #7.13#
SON DAKİKA: Şahinbey'de mukaddes emanetler sergisi kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.