Şahinbey\'de mukaddes emanetler sergisi kapılarını açıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen "Mukaddes Emanetler Sergisi", 6 Nisan Pazartesi günü Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kapılarını açıyor.

6-19 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan serginin açılışı, Pazartesi günü saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde düzenlenecek sergide, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ait hatıraları yaşatan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan yaklaşık 100'e yakın mukaddes emanet vatandaşların ziyaretine sunulacak.

"Çok özel ve kıymetli bir ana şahitlik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi şehir Gaziantep'te çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Gazi şehrimizde çok özel, çok kıymetli bir ana hep birlikte şahitlik edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) hatırasını taşıyan 100'e yakın mukaddes emaneti büyük bir hürmet ve muhabbetle karşıladık. Bu emanetler Kabe-i Muazzama'nın izzetini, Ravza-i Mutahhara'nın huzurunu, Efendimiz'in mübarek izlerini gönüllerimize taşıyan, asırlardır ümmetin kalbinde muhafaza edilen en kıymetli değerlerdir" dedi.

15 gün boyunca ziyarete açık olacak

Serginin hazırlıklarının tamamlandığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, açılış programına tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi: "6 Nisan Pazartesi günü öğle namazını camimizde hep birlikte eda ettikten sonra mukaddes emanetler sergimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Sergimizi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, 15 gün boyunca sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında külliye bölümünde sergimizi ziyaret edebilirler. Sergimiz, bu alanda en kapsamlı sergilerden biri olacak."

"Bu sadece bir sergi değil, manevi bir buluşma"

Serginin yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde anlam taşıdığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu buluşma bir sergi olmanın çok ötesinde. Çocuklarınız ve sevdiklerinizle birlikte gelerek bu manevi iklimi hep birlikte yaşayalım. Çocuklarımızın hafızasında bu kıymetli anları birlikte nakşedelim. Tüm vatandaşlarımızı mukaddes emanetler sergimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP