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Murat Kanyonu, buz tırmanışı için dağcıları bekliyor - Son Dakika

Murat Kanyonu, buz tırmanışı için dağcıları bekliyor

03.02.2022 11:19
Murat Kanyonu, buz tırmanışı için dağcıları bekliyor

Diyadin'deki "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğaseverleri bekliyor.

Diyadin'deki "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğaseverleri bekliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından Murat Nehri'nin kaynağından başlayan kanyonda, kilometrelerce uzunluğu ve yamaçlarda farklı aşınma sonucu oluşan basamak biçimindeki onlarca metre yükseklikteki kayalıklar bulunuyor.

Şelaleler, köprüler, Murat Nehri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle görenlerin ilgisini çeken kanyon, kışın kar yağışıyla farklı güzelliklere bürünüyor.

Kanyon, vadisiyle doğa gezintisi, uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleleriyle buz tırmanışı, etrafını çevreleyen tepe ve kayalıklarıyla dağcılık faaliyetlerine de olanak sunuyor.

Doğada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri

Geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Doğal Sit-Nitelikli Doğa Koruma Alanı" olarak tescillenen kanyon, yılın her dönemi, şehrin gürültüsünden sıkılıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Kışın etkisinin yaklaşık 6 ay yaşandığı bölgede, kanon kar yağışıyla beyaza büründü.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, AA muhabirine, kanyonda bu yıl ilk kez buz tırmanışını yapacaklarını söyledi.

Hazırlıkları tamamladıklarını ve yakında tırmanışın yapılacağını ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Diyadin ilçesi, Murat Nehri'nin içerisinden geçtiği harika bir kanyona sahip. Sarp kayalıklara sahip olan kanyonun uzunluğu yaklaşık 25 kilometreyi buluyor. Burası buz tırmanışları için harika bir platform. Tüm doğasever ve dağcıları kanyona bekliyoruz. Kanyonumuz her mevsim güzel ama özellikle kışın ve ilkbaharda daha güzel oluyor. Özellikle yaz aylarında kanyonumuzda bulunan millet bahçemize gelen vatandaşlarımız burada piknik yapıp keyifli vakit geçirebiliyor."

"Kaplıcanın merkezi"

Balcı, bölgenin Türkiye'nin en önemli kanyonları arasında yer aldığını belirterek, "İlçemizde bulunan kaplıcalar çok büyük önem taşıyor. Kayağın ve kaplıcanın merkezi Diyadin diyoruz. Diyadin Belediyesince yapılan kayak merkezi de faaliyete geçti. 2147 minarelli kaplıca sularına girdikten sonra burada kayak yapabilirler. Kanyon tamamen karla kaplı ve burada muhteşeme bir güzellik var." diye konuştu.

Vatandaşlardan Oktay Budak da zaman zaman kanyona gelerek ailece piknik yapıp vakit geçirdiklerini anlattı.

İlçede birçok güzelliğin bulunduğunu söyleyen Budak, "Diyadin deyince akla ilk kaplıcalar geliyor. Aynı zamanda tarihi Meya Antik Kenti ve Murat Kanyonu burayı farklı kılıyor. Yaz aylarında hafta sonu kanyona çok sayıda ziyaretçi geliyor. Kaplıcaya gelenler buraya da uğruyor. Burası çok güzel ve herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Murat Kanyonu, buz tırmanışı için dağcıları bekliyor - Son Dakika


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