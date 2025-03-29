Murat Seyman: Karagöz Hacivat'ı 21 Yıldır Yaşatan Sanatçı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Murat Seyman: Karagöz Hacivat'ı 21 Yıldır Yaşatan Sanatçı

Geniş Video İzle

Balıkesir Sındırgı'da yaşayan Murat Seyman, 21 yıldır geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ı sahneye taşıyarak bu sanatı yaşatıyor. Özellikle Ramazan aylarında çocuklara eğlenceli ve eğitici gösteriler sunarak, değerleri aktarırken, gençlere de bu geleneği öğretme çabası gösteriyor.

29.03.2025 09:39  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yıldır aşkla Karagöz Hacivat'ı yaşatıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in kendine özgü "Hayalisi" Murat Seyman, 21 yıldır Karagöz ve Hacivat'ın büyülü dünyasını perdeye taşıyarak, bu geleneksel gölge sanatını bölgede ayakta tutan tek isim olarak dikkat çekiyor.

Sındırgı'da yaşayan ve Ramazan aylarının vazgeçilmezi haline gelen Seyman, Hacivat'ın bilge tavırları ve Karagöz'ün esprili halleriyle, Kavuklu'nun da katılımıyla çocukların ve yetişkinlerin gönlünde taht kuruyor. 2004 yılında başlayan bu tutkulu yolculukta Murat Seyman, Balıkesir'de bu kadim sanatı tek başına temsil etmenin hem onurunu hem de sorumluluğunu taşıyor. Geleneksel gölge oyunu ve orta oyununun kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Seyman'ın bu sanatı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası takdirle karşılanıyor. Özellikle Ramazan ayında artan ilgi, Seyman'ın motivasyonunu daha da artırıyor.

Belediyenin Ramazan etkinliklerinde sahne alan Murat Seyman, sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın diyalogları aracılığıyla çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini ve değerlerini de ustaca aktarıyor. Oyunlarında sıklıkla yardımlaşma, dürüstlük ve saygı gibi temaları işleyen Seyman, geleneksel sanatın eğitici yönünü de ön plana çıkarıyor. Çocukların oyunlara interaktif katılımı ise hem eğlenceyi artırıyor hem de onların öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.

Murat Seyman'ın Karagöz Hacivat'a olan tutkusu, sadece sahne performanslarıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bu sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen gençlere de kapılarını açarak, geleneğin devamlılığı için çaba gösteriyor. İlk olarak Bursa'da bu sanatla tanışan ve 19 yıldır Ramazan ayının coşkusunu gölge oyunuyla taçlandıran Seyman, çocuklardan aldığı olumlu geri dönüşlerin, özellikle onların dua ezberlemeye olan ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtiyor. Bu durum, Karagöz Hacivat'ın sadece bir eğlence aracı olmanın ötesinde, kültürel ve manevi değerlerin aktarılmasında da önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Balıkesir'in kültürel sahnesinde önemli bir yer edinen Murat Seyman, Karagöz Hacivat'ı yaşatarak hem geçmişle bağ kuruyor hem de geleceğe umutla bakıyor. Onun bu özverili çabası, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Balıkesir, Sındırgı, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Murat Seyman: Karagöz Hacivat'ı 21 Yıldır Yaşatan Sanatçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar, ’’Sekiz aylık doğmuşum’’ diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı
Erdoğan ve Putin’den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada
Bahçeli’nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı
İnternete düşen video başını yaktı Milli kaleciye büyük şok İnternete düşen video başını yaktı! Milli kaleciye büyük şok
Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat Cezalar katlanıyor Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat! Cezalar katlanıyor
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
02:04 Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik 420 bin kişiye iş imkânı Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik! 420 bin kişiye iş imkânı
13:11 Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek hattın kredisini temin ettik Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek hattın kredisini temin ettik
13:08 Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara ve İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
12:51 Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat Cezalar katlanıyor Ev, arsa ve araç satacaklar dikkat! Cezalar katlanıyor
12:41 İnternete düşen video başını yaktı Milli kaleciye büyük şok İnternete düşen video başını yaktı! Milli kaleciye büyük şok
12:32 Bahçeli’nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı
12:22 Erdoğan ve Putin’den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme: Bölgesel Meseleler ve İlişkiler Masada
12:18 Hülya Avşar, ’’Sekiz aylık doğmuşum’’ diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 10:05:24. #7.13#
SON DAKİKA: Murat Seyman: Karagöz Hacivat'ı 21 Yıldır Yaşatan Sanatçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement