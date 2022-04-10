Muş'ta Ramazan etkinliklerine vatandaşlardan ilgi - Son Dakika

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Muş'ta Ramazan etkinliklerine vatandaşlardan ilgi

MUŞ - Muş Valiliği öncülüğünde paydaşlarının da katkılarıyla düzenlenen ramazan etkinliklerine vatandaşlar tarafından ilgi gösterildi.

Muş Valiliğince Tarihi Murat Köprüsü çevresine kurulan 888 dönüm alan üzerindeki Sultan Alparslan Parkı'nda çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ramazan etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti, çocuk eğlenceleri, sportif faaliyetler, yarışmalar, mehter takımı gösterisi, skeç, kitap kafede gençlik etkinliği ve mahalli sanatçıların sahne aldığı etkinlikler havai fişek gösterisi ile taçlandırıldı. İkramların da yapıldığı geceye katılan vatandaşlar doyasıya eğlenerek günün stresini attı.

Düzenlenen etkinliklere katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, beraberindeki Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen'le birlikte gösterileri izledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, teravih namazından sonra ramazan etkinlikleri adı altında bir etkinliğe başladıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları bu etkinliği sürdüreceklerini kaydeden Vali Gündüzöz, "hem müzik, tasavvufi müzikler, bunun yanında çocuklara çeşitli aktiviteler, eğlenceler ve ikramlarımız sahada olacak. Muş Valiliğinin şemsiyesi altında vatandaşımız teveccüh gösterdi. Önemli olan burada ramazan günlerini çocuklarımıza, gençlerimize o eskinin ruhuyla yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi her alanda taşımak, güçlendirmek. Dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımıza hem doğal güzelliğini hem tarihi güzelliği, Selçuklu köprüsünü ziyarete gelen vatandaşlarımıza bol eğlenceler diliyorum. Mübarek ramazanlarını kutluyorum" dedi.