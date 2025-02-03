Mustafa Mermer'in Eserleri Geçmişi Hatırlatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mustafa Mermer'in Eserleri Geçmişi Hatırlatıyor

Mustafa Mermer\'in Eserleri Geçmişi Hatırlatıyor

İscehisar'daki taş ustası Mustafa Mermer, atölyesinde tarihi aletlerle müze kurdu.

03.02.2025 12:18
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Yolcu" olarak anılan 70 yaşındaki taş ve mermer ustası Mustafa Mermer, taşa şekil verme yolculuğunda kendisine eşlik eden aletleri atölyesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.

İlçede taş, mermer ustalığı yapan Mermer'in, 4 ayda hazırladığı müzesinde kağnı arabası, buğday değirmeni, haşhaş ezme taşı, çeşme, demirci örsü, muhabbet köşesi, eski tarım aletleri ve okuma köşesinde kitaplar bulunuyor.

Taş ve mermer işlemeye 17 yaşında başlayan Mustafa Mermer, AA muhabirine, ilçede kendisine "Yolcu" dediklerini söyledi.

Yolculuk esnasında geleceğe eserler bırakmak istediğini belirten Mermer, "Tarihini bilmeyen bir millet pusuladan anlamayan bir kaptana benzer. Bu amaçla gençliğe, geleceğe eser olması için yorulmuş aletleri toplamayı düşündüm." dedi.

Müzesinin bir köşesini kitaplığa çevirdiğini anımsatan Mermer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar kahvelerde boş durmasın diye, çocuklar, gençler ve yaşlılara kitapları dağıtırım, okurlar. Getiren getirir, getirmeyenin de canı sağolsun, onda bir eserim olur. Bir tarafı da muhabbethane yaptım. Burada oturur komşularla çay demler, sohbet ederiz. Ben taş ustası olduğum için çeşmeleri topladım, getirdim. Eski tarım aletleri de var, bulgur çekme değirmeni de var."

"İnsanların geçmişi hatırlaması için böyle bir yer yaptım"

Burayı ilçedeki vatandaşların gezdiğini dile getiren Mermer, "İnsanların geçmişi hatırlaması için böyle bir yer yaptım. Buraya herkes gelebilir. Buraya baktığım zaman kendimi yeniliyorum. Bazı vatandaşlar tarihi aletler bulduğu zaman getiriyor. Gün içerisinde bayağı bir insan ziyaret ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Mermer'in Eserleri Geçmişi Hatırlatıyor - Son Dakika

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