Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Öncül: Ahşap Yakma Sanatına Tutkulu Yaşam

10.04.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'deki huzurevinde 55 yıldır pirogravür sanatıyla uğraşan Mustafa Öncül, eserleriyle ilham veriyor.

Nevşehir'de 55 yıldır pirogravür (yakma resim) sanatıyla uğraşan Mustafa Öncül, kaldığı huzurevinde kendisine tahsis edilen atölyede, manzaradan tarihi tablolara kadar birçok güzelliği yakma yöntemiyle ahşaba işliyor.

Çocukluğunda babasına ait kereste atölyesinde çalışırken keşfettiği yeteneğini zamanla ustalığa dönüştüren 71 yaşındaki Öncül, kentte ahşap yakma tekniğiyle yaptığı resimleriyle tanınıyor.

Eşinin 2017'de vefatının ardından bir süre yalnız yaşayan, daha sonra Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Hayrettin Ekim Huzurevi'nde üç yıl kalan Öncül, ocak ayından itibaren Nevşehir'de hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, sanatını sürdürebilmesi için kendisine atölye imkanı sunulan Öncül, ortaya çıkardığı yeni eserlerle çevresindekilere de ilham oluyor.

Ahşabın doğal dokusunu ateşle buluşturarak sanata dönüştüren ve yılların birikimiyle şekillendirdiği sanatını ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü hevesle sürdüren Öncül, geleneksel el sanatının yaşatılmasına da katkı sunuyor.

"Bunu bana hiç kimse öğretmedi, kendi kendime geliştirdim"

Mustafa Öncül, AA muhabirine, her bir eserinin sabır ve emek gerektirdiğini söyledi.

Gününü büyük ölçüde atölyede geçirdiğini anlatan Öncül, üretmenin kendisine moral verdiğini ve sanatla uğraşmanın hayatına anlam kattığını dile getirdi.

Öncül, bu sanatla 16 yaşında tanıştığını ve yıllardır kendini geliştirerek daha özel eserler üretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlkokulda resim dersini çok sevdiğim için babamın kereste dükkanında ağaçları şekilli keser, teli ısıtır üzerine çiçek yapardım. Bu sanata öyle başladım. Ağaçlarımı yazdan hazırlıyordum. Kışın kar yağınca dükkanım vardı, ufacık bir yer, orada yakarak hat yazıyordum. Yaptıklarımı eşe, dosta hediye ediyordum. Kavağın beyazlarından ayırır, onları birbirine yapıştırıp belli bir ebat haline getirirdim. Onun üstüne hat yazardım. Sonra ısı ayarlı makineyle çalışmaya başladım. Bununla ışık gölge ayarı daha güzel veriliyor. Yalnız bunu bana hiç kimse öğretmedi, kendi kendime geliştirdim."

"Okullardan çocuklar geliyor, onlara gösteriyorum"

Eşinin 2017 yılında vefat ettiğini dile getiren Öncül, "Çoluk çocuk da olmadığından bir süre evde yalnız yaşadım. Burada her sabah kahvaltıdan sonra atölyeye inerim. Resim ve ahşap yakma yaparım. Bazen okullardan çocuklar geliyor, onlara gösteriyorum. Ayrıca bazen gidip Gümüşkent Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bu sanatla uğraşan öğrencilere inceliklerini anlatıyorum. Ahşap yakma işi beni rehabilite ve tedavi ediyor. Buna başladığım zaman dünya ile alakayı keserim. Bir radyom var, kulağımla dinlerim, elimle yaparım." ifadelerini kullandı.

Öncül, gezdiği yerlerde karşılaştığı fotoğrafları telefonuna kaydedip atölyede ahşaba işlediğini, manzaradan tarihi tabloların benzerine kadar geniş yelpazede ürünler ortaya koyduğunu anlattı.

Tabloların çerçevelerini de iğde ağacından el emeği ile yaptığını ve yıllardır hazırladığı çok sayıdaki eserinin görücüye çıkarılmasının planlandığını belirten Öncül, "Bir sergi açmayı düşünüyoruz, inşallah olur. Benim için bu atölye çok güzel oldu. Sevdiğim işi yapmaya fırsat verdikleri ve böyle bir ortam oluşturdukları için tüm yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Öncül, Kültür Sanat, Nevşehir, Kültür, Yaşam, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:01:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.