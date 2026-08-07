Müze Ziyareti Kafa Karıştırıyor

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin ziyarete açık, sosyal medya hesaplarında ise müzenin geçici olarak kapatıldığının duyurulması vatandaşların kafasını karıştırdı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yer alan farklı duyurular, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin ziyaret durumuyla ilgili kafa karışıklığına neden oldu. Müdürlüğün resmi internet sitesine girildiğinde karşılaşılan açılır pencerede, "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, 18 Mart 2026'dan itibaren halkımızın ziyaretine açılmıştır" ifadeleri yer alıyor. Söz konusu duyuruda müzenin tüm vatandaşların ziyaretine açık olduğu belirtiliyor. Ancak müdürlüğün Temmuz ayında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise tamamen farklı bir bilgi paylaşıldı. Duyuruda, müzede ziyaretçilere sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve gelecek nesillere daha nitelikli şekilde aktarılması amacıyla "Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi" kapsamında çalışmaların başlatıldığı belirtilerek, çalışmalar süresince müzenin geçici olarak ziyarete kapalı olacağı ifade edildi.

İki platformda yer alan çelişkili bilgiler nedeniyle vatandaşların da kafası karışırken, bir çok vatandaş sosyal medya yerine resmi kaynağın doğru bilgiyi aktarması gerektiğini vurguladı. Resmi internet sitesini ziyaret edenler müzenin açık olduğunu düşünürken, sosyal medya hesaplarını takip edenler ise müzenin kapalı olduğu bilgisiyle karşılaşıyor.

Vatandaşlar ise Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki bilginin güncellenmesini ve müzenin mevcut durumu hakkında tek ve net bir açıklama yapılmasını bekliyor.