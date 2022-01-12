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MüzikOnair ödülleri sahiplerini buluyor - Son Dakika

MüzikOnair ödülleri sahiplerini buluyor

12.01.2022 10:50
MüzikOnair ödülleri sahiplerini buluyor

HER sene görkemli bir organizasyonla gerçekleşen ve birçok farklı kategoride ödülleri kazananlar ile buluşturan Bau Radyo MüzikOnair Ödülleri, bu sene 7 Şubat tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenecek.

HER sene görkemli bir organizasyonla gerçekleşen ve birçok farklı kategoride ödülleri kazananlar ile buluşturan Bau Radyo MüzikOnair Ödülleri, bu sene 7 Şubat tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenecek.

Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz yapacak. 20 kategoride ödüllerin sahiplerine verileceği gecede yılın en iyileri boy gösterecek. Ödül töreni, Dream Türk Tv ekranından canlı olarak yayınlanacak.  Geniş bir katılım ile 7 Şubat günü gerçekleşecek olan ödül töreninde ödül alacak kişiler, 22 kişilik jüri değerlendirmesi ve halk oylamasıyla belirlenecek. 10 Ocak günü başlayan halk oylaması 31 Ocak tarihine kadar muzikonair.com websitesi üzerinden devam edecek ve paylaşımlar #MüziğinYıldızları hashtag'i altında gerçekleştirilecek. Jüri koltuğunda ise MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, MESAM Başkanı Recep Akgül, Ali Kocatepe, Kenan Doğulu, Cengiz Özkan, Sertab Erener, Gülben Ergen gibi isimler dikkat çekiyor.

Organizasyonun takvimi şöyle; Jüri Değerlendirmesi27 Aralık 2021 - 9 Ocak 2022Finalistlerin Açıklanması ve Halk Oylaması10 Ocak - 31 Ocak 2022Ödül Töreni 7 Şubat 2022

22 Kişilik Jüri Kadrosu: Burhan Şeşen, Ali Kocatepe, Doç. Dr. Michael Kuyucu, İzzet Öz, Recep Ergül, İlhan Şeşen, Salih Keçeci, Behzat Gerçeker, Özgür Aras, Tarık Sezer, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Cengiz Özkan, Özcan Beylan, Umut Parkın, Ümit Tokcan, Dr. Erman Türkili, Gülben Ergen, Yeşim Pekiner, Aslıhan Umar, Serdar Şenel, Dila Kalafatoğlu

Kategoriler:

1- En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı, 2- En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı, 3- En İyi Rap Müzik Sanatçısı, 4- En İyi Halk Müziği Sanatçısı, 5- En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı, 6- En İyi Fantezi - Arabesk Müzik Sanatçısı, 7- Yılın Şarkısı, 8- En İyi Düet Şarkı, 9- En İyi Cover Şarkı, 10- En İyi Albüm, 11- En İyi Klip, 12- En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı, 13- En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı, 14- En İyi Grup, 15- En İyi TikToker, 16- En Fenomen Şarkıcı, 17- En İyi Söz Yazarı ve Besteci, 18-En İyi Aranjör, 19-En İyi Radyo, 20- En İyi Radyocu


- İstanbul
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Bahçeşehir Üniversitesi, Müzik, Radyo, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat MüzikOnair ödülleri sahiplerini buluyor - Son Dakika


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