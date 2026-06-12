Nahita\'nın Renkleri Defilesi Niğde\'de Yapıldı

Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Nahita'nın Renkleri Geleneksel Niğde Kıyafetleri Defilesi' gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda halk oyunları gösterisi sunuldu. Niğde'nin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen defilede, Halk Eğitimi Merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda açılan Giyim Üretim Teknolojileri kurslarında hazırlanan geleneksel kıyafetler sergilendi.

Programın açılışında konuşan Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, etkinliğin yalnızca bir kıyafet defilesi olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece kıyafetleri değil; kültürümüzü, tarihimizden süzülüp gelen değerlerimizi, el emeğini, göz nurunu ve geleceğe taşınan bir mirası seyredeceğiz" dedi.

Defilede sergilenen her bir kıyafetin büyük emeklerle hazırlandığını ifade eden Çetin, eserlerin merkezde ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda açılan kurslarda görev yapan usta öğreticiler ile kursiyerlerin çalışmaları sonucu ortaya çıktığını söyledi. Niğde'nin köklü kültüründen ilham alınarak tasarlanan kıyafetlerde Anadolu'nun zarafetinin, geleneksel motiflerin estetik diliyle modern tasarım anlayışının buluşturulduğunu vurgulayan Çetin, bu çalışmaların kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezleri'nin hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunduğunu belirten Çetin, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da hizmet ettiklerini ifade etti.

Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik hazırlanan kıyafetler katılımcıların beğenisine sunuldu. - NİĞDE