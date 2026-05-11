Nallıhan İğne Oyası Sergisi Ankara\'da

11.05.2026 21:49
Ankara'da açılan 'Kalbin Emeği' sergisi, Nallıhan kadın üreticilerinin hikayesini anlatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen, "Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi" kapsamında hazırlanan "Kalbin Emeği" fotoğraf sergisi Ankara'da ziyarete açıldı.

Bakanlık tarafından Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamına desteklenen proje, Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) tarafından hayata geçirildi.

Arı Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin küratörlüğünü KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu üstlendi.

Sergide, Dilek Yurdakul'un objektifinden "Nallıhan'ın ipek iğne oyalarını üreten kadın emeğinin hikayesini anlatan" 60 fotoğrafa yer verildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, serginin açılışındaki konuşmasında, projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gizligider, Anneler Günü'nün dün kutlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkçemizde ve milletimizin tarihinde ana, kadın tabirinin ulaştığı her kavram ve eylem adeta kutsanır, bereketlenir. Burada da dünya çapında sanatçımız Dilek Hanım'ın son derece kıymetli çalışmalarıyla hep beraber şahit olacağız ki kadının, annenin dokunduğu her iş bereketlenmiş. Bizler de şahitlik ediyoruz ki özellikle Bakanlığımız bünyesinde kadınların dokunduğu her iş uzun süreli, sürdürülebilir oluyor. Kadın kooperatifleriyle ya da kadınların dahil olduğu herhangi bir işi uzun soluklu yaptığımızı, çok daha disiplinli ve netice alır şekilde bir süreç yaşadığımızı paylaşmak istiyorum."

Gizligider, Bakanlık olarak projenin arkasında olduklarını ifade etti.

"Bir yol ve yolculuk hikayesi"

KADUM Direktörü Uslu ise Nallıhan'da Anadolu medeniyet mirasını yansıtan, kadın emeğiyle oluşan toplumsal hafızayı sahiplenen, iğne oyası üreticilerine adanmış çok katmanlı bir sanat etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anadolu'nun iğne oyalarının matematikle estetiği birleştirdiğini, Türk kadınlarının zekasını, yaratıcılığını ve emeğini yansıttığını dile getiren Uslu, sergide, ipek ile motifin dansını üreten eser sahiplerini merkeze aldıklarını kaydetti.

Serginin, geleneksel bir zanaatın yalnızca teknik üretimi değil, sabır, duygu ve hafıza ile kurulan bir anlatı olduğunu aktaran Uslu, "Coğrafi işaretli Nallıhan iğne oyası yalnızca bir el sanatı değil. Kadınların hayatla kurduğu ilişkinin, sabrın, üretimin ve kimi zaman direnişin yansıması." dedi.

Uslu, kadın emekçilerin iğne oyası üretirken oluşan yüz ifadelerini yapay zeka ile duygu analizine tabi tuttuklarını ve dijital eserlere dönüştürdüklerini belirterek, katkılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Bayraktaroğlu'na teşekkür etti.

Sergi, 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

