Namık Kemal 184. Yılında Anıldı

Tekirdağ'da Vatan Şairi Namık Kemal 184. Yıl Dönümünde anıldı
TEKİRDAĞ - Hürriyet ve Vatan Şairi Namık Kemal, doğumunun 176. Yılında Üç Kemaller Parkında düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine; Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Namık Kemal Derneği tarafından, Namık Kemal Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vali yardımcıları, protokol üyeleri, siyasi patilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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