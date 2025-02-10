Napoli Usulü Pizza Atölyesi Karabük'te - Son Dakika
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Kültür Sanat

Napoli Usulü Pizza Atölyesi Karabük'te

Napoli Usulü Pizza Atölyesi Karabük\'te

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen atölyede katılımcılar Napoli pizzasının yapımını öğrendi.

10.02.2025 19:46
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Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (KASEM), gastronomi tutkunları için "Napoli Usulü Pizza Atölyesi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Yunus Emre Sağır tarafından verilen eğitimde katılımcılar, pizza hamurunu yoğurma tekniklerinden, pişirme sürecine kadar her aşamayı deneyimleme fırsatı buldu.

Katılımcıların pizza yapımının inceliklerini öğrenme fırsatı buldukları eğitimde, Napoli pizzasının yapım teknikleri ve geleneksel sos tarifleri birebir gösterildi.

Dört saat süren atölyede, katılımcılar kendi pizzalarını hazırlayıp tatmanın keyfini yaşadılar.

Atölyeye ailesiyle katılan matematik öğretmeni Ersin Çekmen, etkinliğin kendileri için çok keyifli geçtiğini belirterek, "Böyle bir atölyenin Karabük Üniversitesinde yapıldığını ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Daha önce başka illerde de katılma fırsatımız olmuştu. Karabük'te böyle bir imkan sağlandığı için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Atölyeye katılan Dr. Öğretim Üyesi Büşra Bildik de etkinliğe asistanlarla katıldıklarını kaydederek, "Hem birlikte çalışma becerilerimizi geliştirmek hem de eğlenceli bir etkinlik yapmak istedik. Karabük'te böyle etkinliklere katılmak her zaman mümkün olmuyor, bu yüzden üniversitemize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Napoli Usulü Pizza Atölyesi Karabük'te - Son Dakika

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