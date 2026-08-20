Nemrut Dağı'ndaki Heykeller Koruma Altında - Son Dakika
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Nemrut Dağı'ndaki Heykeller Koruma Altında

Nemrut Dağı\'ndaki Heykeller Koruma Altında
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Kültür Bakanı Ersoy, Nemrut Dağı'ndaki heykellerin nanoteknoloji ile korunduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kommagene Krallığı'nın en önemli alanlarından Nemrut Dağı'ndaki anıtsal heykellerin beş yıllık program doğrultusunda nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirilerek, zorlu iklim şartlarına karşı koruma altına alındığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller için 2025 yılında başlatılan kapsamlı sağlamlaştırma çalışmalarının bu yıl da devam ettiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nemrut'un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz. Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen bu titiz müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim şartlarına karşı koruma altına alıyoruz. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüzün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Nemrut'ta ilk kez bu ölçekte koruma çalışması yapılıyor

Sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa şartlarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar, taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Titizlikle uygulanan koruma yöntemleri, eserlerin mevcut görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan taşların yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı, beş yıllık program doğrultusunda ilerliyor. Bilimsel analizler ve modern koruma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarla Nemrut Dağı'nın binlerce yıllık anıtsal mirasının özgünlüğü korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nemrut Dağı'ndaki Heykeller Koruma Altında - Son Dakika

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