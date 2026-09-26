Neşet Ertaş, Çeşme\'de düzenlenen konserle vefatının 14. yılında anıldı

Türk halk müziğinin simge isimlerinden "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 14'üncü yılında Çeşme'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Çeşmeli türküseverlerin katıldığı gecede usta sanatçının eserleri seslendirilirken, fiziksel engelli Emirhan Aydınelli'nin akülü sandalye ihtiyacına destek olmak amacıyla da dayanışma çağrısı yapıldı.

Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Osman Uysal'ın öncülüğünde, 25 Eylül Cuma günü, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Neşet Ertaş'ın sevilen türküleri müzikseverlerle buluştu. Uysal'a sahnede nefesli sazlarda Aşkın Güneş, Halil Dellal, Yunus Varış ve Nazmi Kuzuoğlu eşlik etti.

Konser sonrası değerlendirmede bulunan Osman Uysal, "Dün akşam Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş'ı 14'üncü vefat yıldönümünde Çeşmeli türkü dostlarımızın katılımıyla, ustanın birbirinden güzel türküleriyle andık" dedi.

Uysal, gecenin gerçekleşmesine katkı sunanlara da teşekkür ederek, salon ve ses sistemlerinin tahsisi konusunda destek veren Çeşme Belediyesi ile Kültür birimi çalışanlarını, ayrıca konserin başından sonuna kadar desteklerini hissettiklerini belirttiği Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'yı da andı.

Anma gecesi aynı zamanda sosyal dayanışmaya da sahne oldu. Fiziksel engelli Emirhan Aydınelli'nin akülü sandalye ihtiyacına katkı sağlanması amacıyla destek çağrısı yapıldığını belirten Uysal, etkinliğin birlik, beraberlik, iyilik ve sevgi duygularını öne çıkardığını ifade etti.

Uysal, "Konserimizde birlik ve beraberlik duygusunun, iyiliğin ve sevginin vücut bulduğu akşamda fiziksel engelli kardeşimiz Emirhan Aydınelli'nin akülü sandalyesi için bir nebze olsun umut olabilmenin gururunu da yaşadık. Destek veren ve katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.