NEÜ Öğrencileri Duvarları Renklendiriyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Konya'daki okul duvarlarını yaptıkları resimlerle renklendirmenin yanı sıra uygulamalı eğitimle mesleki deneyim de kazanıyor.

Resim bölümü öğrencileri, yürütülen proje kapsamında Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu, Sarayköy İlkokulu, Karatay Tabiat Okulu ve Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulunun aralarında olduğu 10 okulda duvar resmi çalışması yaptı.

Öğrenciler, okul iç ve dış duvarlarına, yerli çizgi film karakterlerinin yanı sıra kentin tarihi unsurları ve günlük yaşamı resmetti.

Projede yer alan 25 öğrenci için bu çalışmalar ders kapsamında gerçekleşiyor.

Günde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla duvar resmi tamamlanıyor.

"Bu hem çocuklar için hatıra hem de estetik açıdan değerli katkı oluyor"

Projenin yürütücüsü NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçüköner, AA muhabirine, öğrencilerle okullarda duvar resmi çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Talep doğrultusunda çalışma yaptıklarına değinen Küçüköner, "İlkokul, ortaokul, yemekhane, spor salonu hatta tabiat mektepleri gibi çeşitli mekanlarda dış ve iç duvarları resimle süslüyoruz. Bu hem çocuklar için hatıra hem de estetik açıdan değerli katkı oluyor." dedi.

Küçüköner, çalışmalarda eğitim-öğretime katkı sağlayacak kültürel ve pedagojik ögelere öncelik verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Rafadan Tayfa gibi yerli kahramanlardan, Nasreddin Hoca gibi kültürel figürlere kadar çeşitli motifleri özgün biçimlerde yeniden yorumluyoruz. Bu duvarların sadece estetik değil, aynı zamanda eğitici bir işlevi de var. Şehirler duvarlarla dolu. Bu duvarlar ne kadar güzelleşirse, toplumun yüzü de o kadar güler. Biz sanat aracılığıyla sadece mekanları değil, çocukların hafızasını ve hayal dünyasını da renklendiriyoruz."

"El emeğiyle yapılan işler kalıcı izler bırakıyor"

Yüksek lisans öğrencisi Mehmet Paşalı da yaptıkları sanatın beğenildiğini dile getirerek, "Bu sadece bir ders değil, aynı zamanda uygulamalı bir sanat eğitimi. Önce tasarımı hazırlıyoruz, sonra duvara aktarıyoruz. Hem çocukların ilgisini çekiyoruz hem de şehir estetiğine katkı sağlıyoruz. El emeğiyle yapılan işler kalıcı izler bırakıyor." ifadesini kullandı.