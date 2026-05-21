Nevşehir\'de Kitap Fuarı Başladı

Nevşehir Belediyesince düzenlenen ve yaklaşık 50 yayınevinin katıldığı kitap fuarı başladı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önüne oluşturulan etkinlik çadırında açılan fuar, kitapseverleri buluşturdu.

Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kitapların mürekkep ve kağıttan öte zamanı değerli birer dost olduğunu belirterek, "Kitaplar, nesiller arasında köprü kurarak bizlere farklı hayatları anlama ve empati kurma yeteneği kazandırır. Okumak sadece zihnimizi beslemekle kalmaz, ruhumuzu özgürleştirir, ufkumuzu genişletir ve bizlere yepyeni pencereler açar. Düzenlenen fuarda kitaplara gerçek manada sahip çıkılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söyleşi, imza etkinliği ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan fuar, 24 Mayıs'ta sona erecek.