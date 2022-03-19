Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi - Son Dakika
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Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi

19.03.2022 13:23

Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu.

Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi

NEVŞEHİR - Kapadokya tarih ve kültürün iç içe olduğu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini mest eden, gizemli rotalarıyla heyecan dolu serüvenlere yol açanların gözde mekanları arasında yer alıyor. Yer üstü oluşumları kadar, yer altı oluşumlarıyla da dikkat çeken Kapadokya yılın her mevsiminde yerli yabancı turistleri ağırlıyor.

Kapadokya'nın görülmesi gereken yerlerinden biri olan Kaymaklı yer altı şehri de ziyaretçilerini mest etmeye devam ediyor. Özellikle Kapadokya bölgesini kışın gezmeye gelen turistiler 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Kaymaklı yer altı şehrine girdiklerinde tekrar dışarı çıkmak istemiyor. Kapadokya bölgesini oluşturan ignimbirit kaya yapılarıyla mükemmel ısı yalıtımına sahip olan yer altı şehirleri kışın eksi derecelere rağmen iç kısımlarında artı 15-20 dereceye kadar çıkan ısısıyla ziyaretçilerin hem bedenlerini kazanıyor hem de içlerini ısıtıyor. Soğuk havalarda üşüyen yerli ve yabancı turistler, Kaymaklı yer altı şehrine girdiklerinde tekrar dışarı çıkmak istemiyor. Kapadokya'yı gezmek için Vietnam'dan geldiğini söyleyen Minh Tran; "Kapadokya mükemmel bir yer. Bölgeyi gezerken çok üşümüştüm. Burası oldukça sıcak. Dışarı çıkmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Madrid'den gelen Tarık Alaca'da yaptığı açıklamada "Kapadokya'yı daha önce hiç gezmemiştim. Dışarısı çok soğuk ama içerisi gayet sıcak. Aslında içeride kalmayı tercih ettik. Çok enteresan bir yer. İnsanların birlerce yıl önce burada nasıl yaşadıklarını yakından gördük. İnanılmaz bir yer" ifadelerini kullandı.

Brezilya'dan geldiklerini söyleyen Paula Machado ve Paulo Gentile çifti de; "Bu yer altı şehirlerinin geçmiş zamanlarda planlanmış ve yapılmış olması inanılmaz bir şey. Ayrıca dışarısı çok soğuk, içerisi çok sıcak bu nedenle dışarıya çıkmak istemiyoruz" şeklinde konuştular.

Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi
Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi
Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi

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Kapadokya, Nevşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nevşehir'de soğuk hava etkili oldu... Kaymaklı yer altı şehrine giren turistler çıkmak istemedi - Son Dakika


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