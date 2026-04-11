Niğde\'de Nevruz coşkusu başladı

Niğde'de 2 gün sürecek Nevruz Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ulukışla Kaymakamlığı, Altay Köyü Muhtarlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Niğde İl Özel İdaresi ve Kazakistan Başkonsolosluğu iş birliği ile ydüzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları kent merkezindeki Abilay Han Parkı'ndan kortej yürüyüşü ile başladı. Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşün ardından burada konuşan Vali Nedim Akmeşe, Nevruz Bayramı'nın köklü tarihiyle bugüne uzanan bir gelenek olduğunu söyledi.

Nevruzun ortak kültürün, kardeşliğin ve paylaşma anlayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Akmeşe, "Yarın Ulukışla ilçemizin Altay köyünde düzenlenecek geleneksel etkinliklerle sürecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz. Bu kutlamaları Niğde'de kalıcı bir kültürel değer haline getirmeyi hedefliyor, zengin mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu kararlılıkla, nevruzun taşıdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Nevruz Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, Nevruz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde için geleneksel hale getirilmesi planlanan kutlamarın çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Bu sene Niğde Valiliğinin himayelerinde Kazakistan Büyükelçiliğinin ve bütün kamu kuruluşlarımızın destekleriyle nevruz kutlamaları geleneksel hale gelecek. Nevruz kutlamalarının bir ilkin gerçekleştirmiş olacağız. Bunu kortejde tüm şehrimiz hissetsin istedik. Bugün etkinlikler devam edecek. Yarın Altay köyündeyiz inşallah orada da hep birlikte çok güzel bir şekilde bu nevruzu kutlayacağız. Altay köyümüzde gerçekleştirilecek kutlamalar uluslararası anlamda çok ses getirecek ve nevruz denince akla Niğde ve Altay gelecek diyorum" dedi.

Kazakistan'dan gelen misafirler, Niğde'de düzenlenen Nevruz etkinlikleri kapsamında kentin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Heyet, Kemerhisar beldesindeki tarihi su kemerleri, Gümüşler Manastırı, Bedesten ve Kent Kütüphanesi'ni gezdi.

Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konserler, dans gösterileri, uluslararası öğrenci performansları ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. Kutlamaların ikinci günü olan 12 Nisan'da ise program Altay köyünde devam edecek. Sabah saatlerinde atlı kortej ve mehteran eşliğinde karşılama ile başlayacak etkinliklerde, açılış duası ve protokol konuşmalarının ardından Nevruz tanıtım filmi izletilecek. Gün boyunca çapan giydirme, demir dövme ve ateş üzerinden atlama gibi geleneksel ritüeller gerçekleştirilecek. Ayrıca fidan dikimi etkinliği ile doğaya katkı sağlanırken, katılımcılara Kazak Türk mutfağına özgü lezzetler ikram edilecek. - NİĞDE