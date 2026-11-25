Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında hazırlanan "Atıktan Tasarıma: Toprağın Hikayesi" projesi kapsamında defile düzenlendi.

Kullanılmış atık malzemeler, Niğde Halk Eğitim Merkezi atölyelerinde öğretmen Gülcan İlge ve kursiyerlerin çalışmalarıyla tasarımlara dönüştürüldü. Çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi amacıyla Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında atık malzemelerden üretilen 20 kıyafet, Niğde Hazım Tepeyran Kültür Merkezinde düzenlenen defile ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, projenin atık olarak görülen malzemelerin emek ve tasarımla yeniden değer kazanabileceğini gösterdiğini belirtti. Kaynakları bilinçli kullanma ve israfı önleme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Özbek, çalışmanın benzer projelere öncülük etmesini temenni etti.

Türkiye'den kabul edilen 12 etkinlik arasında

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, "Niğde Halk Eğitim Merkezi olarak bu uluslararası farkındalık hareketinde yer almaktan ve Türkiye'den katılım sağlayan kurumlar arasında tek halk eğitim merkezi olmaktan büyük gurur duymaktayız. Bu başarı halk eğitimin yalnızca mesleki ve kişisel gelişimine değil, çevre bilincine, sürdürülebilir yaşama, toplumsal sorumluluğa ve yenilikçi üretime de öncülük edebileceğinin en önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kurs eğitmeni Gülhan İlge, Türkiye'den katılım sağlayan tek halk eğitimi merkezi olan Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nin 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Türkiye'den kabul edilen 12 etkinlik arasında yer aldığını söyledi. İlge, "Projemizi iki aşamalı olarak gerçekleştirdik. İlk aşamamız atölye çalışmamızdı. Atölye çalışmamızda atıklardan 20 kıyafet ürettik. Bunların kesimlerini ve dikimlerini yaptık. İkinci aşamamız ise defile aşamamızdı. Bugün kıyafetleri. 36 ülke arasında Türkiye'den 12 proje dahil edildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.