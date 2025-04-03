Niğde'nin 5 Asırlık Bedesteni Kültürel Turizme Kazandırıldı

5 asırlık bedesten Niğde'nin kültürel turizmine katkı sağlıyor

NİĞDE - Niğde Belediyesi tarafından Kent Müzesi'ne dönüştürülen 5 asırlık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, dikkat çeken eserleri ile Niğde'nin tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.

Ücretsiz ziyaret edilen Kent Müzesi; Niğde'nin geçmişten günümüze yaşam tarzının tarihi nesneler ve balmumu heykelleriyle yansıtıyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan Kent Müzesi ilgili yaptığı açıklamada, tarihi bedestenin amacına uygun hale getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Özdemir; "Kentin tarihi ve turistik değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli projeyi daha hayata geçirdik.1574 yılında sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Niğde halkına böyle bir hediye yapılmış. 0 dönem burada 48 dükkan varmış ve Niğde'nin ticareti tamamen buradaymış. Maalesef günümüzde çok anlamsız işlerde kullanılıyordu. Biz göreve geldiğimizde bir kısmı marketti, sosyete pazarı bile yapıldı. Bazı dönemler de boş kaldı. Bu tür yapılar boş kalması ile maalesef daha fazla yıpranıyor. Niğde'nin de kent müzesine ihtiyacı vardı ve burayı müze haline dönüştürdük" dedi.

"Geçmişin mirasını gelecek nesillere aktarıyoruz"

Başkan Özdemir; Niğde'nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri, şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketleri, Niğde'yi anlatan kıyafetler ve mesleklerin yer aldığı Kent Müzesi ile kentin geçmişini gelecek nesillere anlattıklarını söyledi. Başkan Özdemir; "Niğde, geçmişi on binlerce yıl öncesine dayanan bir şehir. Bunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamıyoruz aslında. Geçmişten gelen mirası, gelecek nesillere bırakmak adına böyle bir müzeye ihtiyaç gördük. Burada geçmiş Niğde yaşasın istiyoruz. Kent Müzesi için bağışlar çok önemli. Bu bir başlangıç aslında müzemiz daha da gelişerek devam edecek, büyümeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.