Roma lejyonlarının mühimmatının saklandığı depo tarihe tanıklık ediyor - Son Dakika
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Roma lejyonlarının mühimmatının saklandığı depo tarihe tanıklık ediyor

Roma lejyonlarının mühimmatının saklandığı depo tarihe tanıklık ediyor
15.06.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1800 yıllık arsenal (cephanelik), tesadüfen ortaya çıkarıldı. Yapı, Roma'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete tanıklık etti. Belediye, alanın tamamını turizme kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan yaklaşık bin 800 yıllık Roma Arsenali; Roma'dan Osmanlı'ya uzanan tarihi geçmişi, gizemli koridorları ve ayakta kalan mimarisiyle ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarırken, yürütülen çalışmalarla alanın tamamının gün yüzüne çıkarılması ve turizme daha fazla kazandırılması hedefleniyor.

Niksar ilçe merkezinde bulunan ve geçmişi Roma dönemine kadar uzandığı değerlendirilen Roma Arsenali, yüzyıllara meydan okuyan mimarisiyle tarihe tanıklık ediyor. Niksar Kalesi içerisinde yer alan tarihi yapı, askeri amaçlarla kullanıldığı düşünülen bölümleri, kalın taş duvarları ve tonozlu koridorlarıyla bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Roma döneminde stratejik bir merkez konumundaki Niksar'da inşa edildiği değerlendirilen arsenal (cephanelik), döneminde silah ve mühimmat deposu olarak kullanıldı. Aradan geçen yaklaşık bin 800 yıla rağmen ayakta kalmayı başaran yapı, Roma, Bizans, Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde farklı işlevlerle kullanılmış olabileceği yönündeki değerlendirmelerle dikkat çekiyor. Tonozlu koridorları, taş işçiliği ve geniş iç hacmiyle öne çıkan tarihi yapının, kale içerisindeki diğer bölümlerle bağlantılı olabilecek geçitlere sahip olduğu da ifade ediliyor.

"Tesadüfen ortaya çıkarılan önemli bir yapı"

Roma Arsenali'nin Niksar'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yapının yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldığını söyledi. Yaklaşık bin 800 yıllık tarihi yapının geçmişte askeri amaçlarla kullanıldığının değerlendirildiğini ifade eden Tepebaşı, "Tarihi başkent Niksar'ımızın en eski yapılarından birindeyiz. M.Ö. 200'lü yıllara dayandığı değerlendirilen bu yapıda bulunuyoruz. İnşaat çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan bu alanın, çeşitli rivayetlere göre askerlerin malzeme ve mühimmatlarını depoladığı bir arsenal olarak kullanıldığı düşünülüyor" dedi.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı değerlendiriliyor

Yapının sonraki dönemlerde farklı amaçlarla hizmet verdiğini belirten Tepebaşı, "Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde üst bölümlerinin kervansaray olarak kullanıldığı, alt kısımlarının ise ticari malların muhafaza edildiği depo işlevi gördüğü değerlendiriliyor. Dışarıdaki sıcak havaya rağmen içeride serin bir ortam bulunuyor. Bu yönüyle de dikkat çekici bir yapı" diye konuştu.

Çalışmalarla alanın genişletilmesi hedefleniyor

Roma Arsenali'nin tarihi dizilere de ev sahipliği yaptığını kaydeden Tepebaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak projeler yürüttüklerini belirterek, "Ortaya çıkarılan bölüm yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 11 farklı bölümden oluşuyor ve yüksekliği yaklaşık 4 metreyi buluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek süreçte alanın tamamının gün yüzüne çıkarılması ve turizme daha fazla kazandırılması için projeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Turizm, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Roma lejyonlarının mühimmatının saklandığı depo tarihe tanıklık ediyor - Son Dakika

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