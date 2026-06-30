Nilüfer Çiçeğine 699 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Nilüfer Çiçeğine 699 Bin Lira Ceza

Nilüfer Çiçeğine 699 Bin Lira Ceza
30.06.2026 12:12
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Bolu'daki Gölcük ve Abant parklarında nilüfer çiçeği koparanlara 699 bin lira ceza uygulanacak.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.

Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 3. Sayfa, Gölcük, Çevre, Yaşam, Abant, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nilüfer Çiçeğine 699 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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