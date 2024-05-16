NNYÜ Tiyatro Topluluğu, Deliler Bayramı adlı oyunu sahneledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

NNYÜ Tiyatro Topluluğu, Deliler Bayramı adlı oyunu sahneledi

NNYÜ Tiyatro Topluluğu, Deliler Bayramı adlı oyunu sahneledi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Tiyatro Topluluğu, Turgut Özakman'ın yazdığı Deliler Bayramı adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun, akıl hastanesindeki delilerin kendi aralarında düzenledikleri müsamereyi konu alıyor ve insan ilişkilerini farklı skeçlerle ortaya koyarak ruhsal durumlarına ışık tutuyor. Sahnelenen oyun, akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından izlendi.

16.05.2024 11:47
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Tiyatro Topluluğu, Turgut Özakman'ın yazdığı Deliler Bayramı adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun sunuculuğunu ve yönetmenliğini Hatice Şimşek yaptı.

Tiyatro oyununda, Hayrunisa Davutoğlu, Ezgi Su Temel, Çetin Ahmet Teker, Begüm Şamlıoğlu, Yaren Neva Çeliker, Berk Barış Gür, Ezgi Nasuhoğlu, Ahmet Külcü, Senanur Ketimismailoğlu, Burak Kağan Ekici, Selami Güler, Edibe Taner, Fatmanur Şeremet, Melisa Açıkgöz, Ruken Taş, Ayçanur Karaman, Hayal Güven ve Berra Bayram rol aldı.

Bir akıl hastanesindeki delilerin kendi aralarında bir müsamere düzenlemesini konu alan, insan ilişkilerini farklı farklı skeçlerle ortaya koyan ve buna bağlı olarak ruhsal durumlarına ışık tutan oyunu, akademik ve idari personel ile öğrenciler izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat NNYÜ Tiyatro Topluluğu, Deliler Bayramı adlı oyunu sahneledi - Son Dakika

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