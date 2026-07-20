Nostalji tramvayın kaldırıldığı iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Nostalji tramvayın kaldırıldığı iddialarına yalanlama

Nostalji tramvayın kaldırıldığı iddialarına yalanlama
20.07.2026 16:56  Güncelleme: 17:00
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, nostalji tramvayının kaldırılacağı haberlerini yalanladı. Seferlerin, yolcu güvenliğini ön planda tutarak geçici olarak durdurulduğu ve hattın modernize edilerek devam edeceği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, son günlerde nostalji tramvayının kaldırılacağına ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, 1999 yılında hizmete giren ve Zerdalilik-Müze arasında Antalya'da hizmet veren 1957 model nostalji tramvaylarında son dönemde yaşanan teknik arızalar ve kazalar nedeniyle yolcu güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla seferlerine bir süre ara verildiğini açıkladı.

Bu kararın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan önce önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi anlayışıyla alındığını belirten Şengül, "Tamamen can ve mal güvenliğini esas alan ihtiyati bir uygulamadır. Yapılan teknik değerlendirmelerle birlikte özellikle elektronik sistemlerde ve işletme güvenliğini etkileyebilecek unsurlar kapsamlı olarak incelenmektedir. Bu süreçte yaşanılabilecek en küçük riskin önüne geçebilmek amacıyla Nostalji tramvayı teknik inceleme ve güvenlik değerlendirme sürecine alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği kurumumuzun en temel önceliğidir. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin güven içinde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle alınan geçici durdurma kararı herhangi bir arızanın olumsuz sonuç doğurmasını beklemeden, önleyici güvenlik yaklaşımı doğrultusunda uygulanmıştır" dedi.

"Hattın kaldırılması söz konusu değildir"

Nostalji tramvayı seferlerinin durdurulduğu süreçte vatandaşların ulaşım hizmetinden kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla aynı güzergahta otobüslerle toplu taşıma hizmeti verilmeye devam edileceğini aktaran Ulaşım Dairesi Başkanı Şengül, şunları söyledi: "Nostalji tramvayının geleceğine yönelik teknik çalışmalar da sürdürülmektedir. Mevcut araçların modern teknolojilere uygun şekilde yenilenmesi, şehrin dokusuna uygun, çevreci ve yeni nesil tramvay modeline dönüştürülmesine ilişkin teknik araştırma ve fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Kamuoyunda nostalji tramvayının geleceğine ilişkin çeşitli iddia ve değerlendirmeler yer almaktadır. Ancak, Zerdalilik-Müze arasında hizmet veren mevcut raylı sistem hattının kaldırılması kesinlikle söz konusu değildir."

Seyir halindeyken yandı

Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz 23 Haziran'da öğle saatlerinde seyir halindeki nostalji tramvayın üst kısmında çıkan yangın esnafın dikkati sayesinde fark edilmiş ve vatmanın uyarılmasıyla durdurulan tramvaydaki yangın, esnafın getirdiği 6 yangın tüpüyle anca söndürülebilmişti. Sonrasında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutma çalışması yapılarak tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştı. Yangın sonrası tramvay seferleri bir süre durdurulmuş ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nostalji tramvayın kaldırıldığı iddialarına yalanlama - Son Dakika

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