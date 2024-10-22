Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Trabzon'daki okulda muhabbet kuşlarıyla öğrencilere hayvan sevgisi ve sorumluluk öğretiliyor.

22.10.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'daki bir okulda öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için üç muhabbet kuşu bakılıyor.

Ortahisar ilçesindeki özel okulun kampüs müdürü Cihan Kayar, dört yıl önce öğrencilere sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla iki muhabbet kuşu aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin koridordaki kafeste baktıkları muhabbet kuşlarına "Deniz" ve "Uğur" adını verdiğini ifade eden Kayar, geçen hafta bahçede buldukları ve sahibine ulaşamadıkları "Şanslı" ismi verilen kuşu da diğerlerinin yanına koyduklarını anlattı.

Kayar, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okulun bahçesine zaman zaman karaca, tavus kuşu, kartal ve baykuş getirdiklerini de vurguladı.

Hayvan sevgisinin önemine işaret eden Kayar, "Çocuklarımıza böyle bir alan oluşturduk. Gelip teneffüslerde oynuyorlar, yem ve sularını veriyorlar. Özel eğitim öğrencilerimiz hayvanlarla daha çok ilgileniyor. Onlar için terapi olduğunu fark ettik, teneffüslerde direkt kuşlarımızın yanına gelip onlarla oynayıp konuşmaya çalışıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerin psikolojisi bakımından da terapi gibi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Kayar, karne günlerinde çocuklara balık hediye ettiklerini de belirterek, "Balıkları yaz tatillerinde ya da ara tatilde besleyip büyütmelerini ve bize ara ara resim yollamalarını istiyoruz. Bunlar aslında çocuklar için bir sorumluluk projesi oluyor. Onların gelişimine, kişiliğine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Eraslan ise evde kedisinin olduğunu, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Okulda koridordan geçerken kuşlarla ilgilendiğini anlatan Eraslan, "Arkadaşlarımla seviyoruz. Okulda kuşların olması bizi mutlu ediyor, hem kuşlar kendine ev bulmuş oluyor hem de biz onları yakından sevip tanıyabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

hayvan sevgisi, Kültür Sanat, Ortahisar, trabzon, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.