'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü

26.05.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü Kahramanmaraş'ta 'Öğretmen Akademileri' çerçevesinde akademik rehber eşliğinde gerçekleşen gezi açık hava dersliğine dönüştü.

'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 'Öğretmen Akademileri' çerçevesinde akademik rehber eşliğinde gerçekleşen gezi açık hava dersliğine dönüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğretmen Akademileri çatısı altında düzenlediği Şehir ve Kültür Akademisi programında öğretmenler tarihi Süleymanlı Mahallesi'nde buluştu. Süleymanlı bölgesinde bulunan Tarihi Süleymanlı Çeşmesi, Taş Köprü, Şehitlik, Roma Yolu ve Ilıca gibi önemli noktaları ziyaret etti. Doç. Dr. Adem Doğan'ın anlatımlarıyla her durak adeta bir açık hava dersliğine dönüştü. Etkinlik boyunca öğretmenler, bölgenin tarihi geçmişi, doğal kaynakları ve sosyal yapısı hakkında yerinde bilgi edindi. Roma dönemine kadar uzanan geçmişiyle dikkat çeken Süleymanlı'daki anlatımlar, öğretmenlerin şehir tarihine dair bilinç kazanmasına katkı sağladı. Kültürel gezi Ilıca'da yapılan kısa bir değerlendirme ve dinlenme ile sona erdi. Katılımcı öğretmenler, hem bilgi edindiklerini hem de doğayla iç içe bir gün geçirdiklerini belirtti.

Bu tür programlarla öğretmenlerin kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanımasının sağlandığını, böylece eğitimcilerin yerel değerlere sahip çıkan bir anlayışla öğrencilerine rehberlik edebileceği ifade edildi.

Programa rehberlik eden Doç. Dr. Adem Doğan, "Süleymanlı, Kahramanmaraş'ın tarihi katmanlarını okuyabileceğimiz nadir alanlardan biridir. Öğretmenlerimizin bu tür yerleri yerinde görmesi, hem kişisel farkındalık hem de öğrencilerine aktaracakları bilgi açısından son derece kıymetlidir. Bu coğrafyanın geçmişini bilmek, geleceğe daha bilinçli bakmayı sağlar. Öğretmenlerimiz bu anlamda kültürün taşıyıcısıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Rehber, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
07:59
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
07:16
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
05:01
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
03:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
02:49
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 20:11:40. #7.13#
SON DAKİKA: 'Öğretmen Akademisi'nde her durak bir açık hava dersliğine dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.