Kerem Erdem Güngör\'ün adı konferans salonunda yaşatıldı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenci Kerem Erdem Güngör'ün adı, Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete açılan konferans salonunda yaşatıldı.

Sandal Hoca İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hazırlanan Kerem Erdem Güngör Konferans Salonu, düzenlenen tören ve duaların ardından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, duygusal ifadeler kullandı. Oğluna verdiği sözü hatırlatan Güngör, konferans salonunun açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Evlat acısı kolay değil. Acımızı bir nebze de olsa hafifleten herkesten Allah razı olsun. Başım artık dik geziyorum" dedi.

Acılı baba Güngör, "Bugün evladımın şehadetinin 72'nci günü. Acımız hala ilk günkü gibi taze" ifadelerini kullandı.

Törene Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak'ın yanı sıra Kerem Erdem Güngör'ün ailesi, şehit öğretmenin ailesi, şehit öğrencilerin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - KAHRAMANMARAŞ