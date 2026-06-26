Kerem Erdem Güngör'ün adı konferans salonunda yaşatıldı - Son Dakika
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Kerem Erdem Güngör'ün adı konferans salonunda yaşatıldı

Kerem Erdem Güngör\'ün adı konferans salonunda yaşatıldı
26.06.2026 12:12  Güncelleme: 12:22
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün adı, Dulkadiroğlu'nda açılan konferans salonuna verildi. Açılışta konuşan baba Mustafa Güngör, acısının taze olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenci Kerem Erdem Güngör'ün adı, Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete açılan konferans salonunda yaşatıldı.

Sandal Hoca İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hazırlanan Kerem Erdem Güngör Konferans Salonu, düzenlenen tören ve duaların ardından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, duygusal ifadeler kullandı. Oğluna verdiği sözü hatırlatan Güngör, konferans salonunun açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Evlat acısı kolay değil. Acımızı bir nebze de olsa hafifleten herkesten Allah razı olsun. Başım artık dik geziyorum" dedi.

Acılı baba Güngör, "Bugün evladımın şehadetinin 72'nci günü. Acımız hala ilk günkü gibi taze" ifadelerini kullandı.

Törene Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak'ın yanı sıra Kerem Erdem Güngör'ün ailesi, şehit öğretmenin ailesi, şehit öğrencilerin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Erdem Güngör, Kültür Sanat, Konferans, Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kerem Erdem Güngör'ün adı konferans salonunda yaşatıldı - Son Dakika

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