Kursiyerlerin yıl sonu heyecanı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Oltu Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Oltu 25 Mart Parkı içerisinde bulunan Kıl Çadır'da gerçekleştirilen sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el işi ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. El emeği ve göz nuruyla ortaya çıkan birbirinden değerli eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergi kapsamında ayrıca hayır çarşısı de düzenlendi. Hayır çarşısında elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi. Hem üretimin hem de sosyal dayanışmanın ön plana çıktığı etkinlikte kursiyerlerin hazırladığı ürünler takdir topladı.

Yıl sonu sergisinin açılışı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri sergiyi dolaşarak kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçenleri tebrik etti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ederken, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaların sergilenmesi ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlaması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. - ERZURUM