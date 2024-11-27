Oluz Höyük'te İlk Kutsal Oda ve Taş Bulundu

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Oluz Höyük'te kutsal oda ve taş ortaya çıkarıldı: "Anadolu arkeolojisinde ilk"

AMASYA - Amasya'daki Oluz Höyük kazısında Frig dönemine ait kutsal olduğu değerlendirilen 2 bin 600 yıllık oda ve taş ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Bir kutsal odayı ve içerisinde kutsal taşı açığa çıkarmamız Anadolu arkeolojisinde ilk defa gelişen bir olay" dedi.

Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba'nın heykeline ait parçaya rastlanması üzerine gözlerin çevrildiği alanda iki Kubaba sunağının bulunması sonrasında süren kazılarda 20 metrekare genişliğindeki kare bir yapı ve diğerlerinden farklı olduğu görülen bir taş ile karşılaşıldı.

Yazılı kaynaklarda geçiyordu

Tarihsel yazılı kaynaklarda kara bir taşın tanrıça Kubaba'yı (Kibele) temsil ettiğinin söylendiğini hatırlatan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Orta Anadolu'da bir Kubaba kutsal alanında kare biçimli bir yapıda kutsal taşın bulunması Anadolu arkeolojisi için oldukça derin anlamlar taşıyor. Yazılı kaynaklarda geçen kutsal taş ve ana tanrıça ilişkisinin de arkeolojik gerçekliğini gözler önüne seriyor. O tarihsel bilgileri somutlaştırmış durumdayız. Kare yapı, kutsal taş ilişkisinin de MÖ 600'lü yıllara kadar uzandığını görüyoruz" diye konuştu.

Çalışma, 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ilerleyecek

Kubaba kutsal alanındaki çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ilerleyeceğini anlatan Prof. Dr. Dönmez, "Daha yeni mekanlarında ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Belki de Anadolu'da tek tanrıcılığa başlanan dönemin bir kutsal kompleksini açığa çıkarmış olacağız. Bunu da restorasyonunu tamamlayarak turizme kazandırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya Valiliği, İstanbul Üniversitesi ile Amasya Üniversitesi'nin desteğiyle devam edilecek.