Ömürlük Şarkılar Konseri

BEYOĞLU Klasik Türk Musikisi Derneği, TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından İbrahim Suat Erbay şefliğinde düzenlediği 'Ömürlük Şarkılar' konseriyle 22 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği, 22 Mayıs Perşembe günü Cemal Reşit Rey konser salonunda 'Ömürlük Şarkılar' ismiyle özel konser düzenliyor. TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından İbrahim Suat Erbay'ın şefliğinde gerçekleştirilecek olan anlamlı gece, Türk musikisinin unutulmaz eserlerini, ustalıkla hazırlanmış koro ve saz düzenlemeleri eşliğinde dinleyiciyle buluşturacak. İbrahim Suat Erbay, bu özel gecede gerek repertuvar seçimi gerekse sahne düzeni ile dinleyicilere adeta bir zaman yolculuğuna çıkaracak.