'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Şişli'de - Son Dakika
Üye Girişi

'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Şişli'de

08.10.2022 14:37
'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Şişli'de

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Şişli'de Ramada Plaza Taksi'nin konuğu oldu.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Şişli'de Ramada Plaza Taksi'nin konuğu oldu. Programda radyocu Sakar, durak başkanı Sinan Savaş ve taksicilerle sohbet etti.

İstanbul'u durak durak gezen Sakar, taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

"RADYO BAŞAKŞEHİR'İ DİNLEMEKTEN KEYİF ALIYORUZ"

Durak başkanı Sinan Savaş, "Cuma akşamları hep birlikte Radyo Başakşehir'i dinliyoruz. Büyük keyif alıyor, kendi aramızda soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibinin her zaman taksicilerin yanında olduğunu biliyoruz" dedi.

Radyocu Onur Sakar, keyifli sohbetin ardından durak başkanı Savaş'a sorularını yöneltti. Savaş, on sorunun tamamına doğru cevap verdi.


YORUMLAR
500
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı Başakşehir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Şişli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Şişli'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: 'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Şişli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement