'Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor' Şişli'de

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Şişli'de Ramada Plaza Taksi'nin konuğu oldu. Programda radyocu Sakar, durak başkanı Sinan Savaş ve taksicilerle sohbet etti.

İstanbul'u durak durak gezen Sakar, taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

"RADYO BAŞAKŞEHİR'İ DİNLEMEKTEN KEYİF ALIYORUZ"

Durak başkanı Sinan Savaş, "Cuma akşamları hep birlikte Radyo Başakşehir'i dinliyoruz. Büyük keyif alıyor, kendi aramızda soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibinin her zaman taksicilerin yanında olduğunu biliyoruz" dedi.

Radyocu Onur Sakar, keyifli sohbetin ardından durak başkanı Savaş'a sorularını yöneltti. Savaş, on sorunun tamamına doğru cevap verdi.