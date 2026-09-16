Ordu Çaybaşı\'ndaki 1867 tarihli şadırvan aslına uygun restore edilecek

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 1867 yılında yapıldığı tahmin edilen Çayır Ahşap Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi şadırvan, aslına uygun şekilde restore edilecek.

Çaybaşı ilçesi Çayır Mahallesi'nde bulunan tarihi şadırvan için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatılacak. Çayır Ahşap Camii'nin 2020 yılında gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından bu kez caminin bahçesindeki tarihi şadırvan ele alınacak. Çayır Ahşap Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla özgün dokusu korunarak restore edilmiş ve yeniden ibadete açılmıştı.

"Çayır Camii Şadırvan Restorasyon İşi" kapsamında yapılacak çalışmalarla şadırvanın mevcut dokusu ve mimari özelliklerinin korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla tarihi şadırvanın camiyle olan bütünlüğünün güçlendirilmesi ve cami bahçesinin tarihi kimliğine uygun hale getirilmesi hedefleniyor.