"Aşk Çağırırsan Gelir" filminin galası yapıldı - Son Dakika
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"Aşk Çağırırsan Gelir" filminin galası yapıldı

07.05.2022 18:11

Ordu'da çekimleri yapılan "Aşk Çağırırsan Gelir" adlı sinema filminin galası gerçekleştirildi.

Ordu'da çekimleri yapılan "Aşk Çağırırsan Gelir" adlı sinema filminin galası gerçekleştirildi.

Emre Kavuk'un yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan'ın başrollerinde oynadığı filmin müzikleri ise Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyor.

Romantik komedi türündeki film, beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarını konu ediniyor.

Yapımcılığını Cesur Taş ve Selçuk Altaş'ın üstlendiği film için, alışveriş merkezindeki sinema salonunda gala organize edildi.

Başrol oyuncularından Keremcem, filmin çekimlerini yaptıkları Ordu'yu çok özlediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre sinemaya gidilemediğini anımsatan Keremcem, herkesi filmi izlemeye davet etti.

Oyuncu Melis Babadağ ise seyircinin filmde, evlenmek isteyen, aşkı arayan, ayrılan, ilişkisi yıpranan ve ilişkisi yıpranmasın diye çaba sarf eden beş çiftin hikayelerini izleyeceklerini aktardı.

Sera Tokdemir de film dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, gösterdikleri ilgi dolayısıyla Ordululara teşekkür etti.

Açıklamaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, oyuncular ve davetliler filmi izledi.

Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı
Aşk Çağırırsan Gelir filminin galası yapıldı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin galası yapıldı - Son Dakika


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