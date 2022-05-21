Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinin manyetik siyah kumuyla bilinen sahilinde MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali düzenlendi.

Ünye Belediyesince organize edilen, iki gün sürecek festival, "Ünye'yi pedallıyoruz" sloganıyla gerçekleşen, bisiklet ve motosikletleriyle katılanların şehir turuyla başladı.

Daha sonra sahil boyunca kortej eşliğinde yürüyüş, kumsalda da plaj voleybolu final müsabakası yapıldı. Voleybolda Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ikinci ve Ünye Gençlik ve Spor Voleybol takımı üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalyalarını Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yarbay Bünyamin Dönmez ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan verdi.

Başkan Tavlı, madalya töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıllık sürecinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte farklı bir şekilde kutlamak için bu festivalin ilkini düzenlediklerini söyledi.

Festivalin adının, siyah manyetik kumdan geldiğini belirten Tavlı, "Ünye'nin manyetik siyah kumu Türkiye ve dünyada marka olmuşken, biz de sahilimizdeki bu manyetik kumda gençler olarak hep birlikte enerjimizi atalım ve manyetik kumdan maksimum istifadeyi sağlayalım diye etkinliklerimizi kumsalda düzenledik. Sevgili gençler gelecek sizlerin. İyi yetişmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Havai fişek gösterisi ile karaoke partisinin de yapıldığı sahilde, Ordulu şarkıcılar konser verdi.

Minderleri ve sandalyeleriyle kumsala oturan vatandaşlar, etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.