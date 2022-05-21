Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı

21.05.2022 23:09
Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinin manyetik siyah kumuyla bilinen sahilinde MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinin manyetik siyah kumuyla bilinen sahilinde MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali düzenlendi.

Ünye Belediyesince organize edilen, iki gün sürecek festival, "Ünye'yi pedallıyoruz" sloganıyla gerçekleşen, bisiklet ve motosikletleriyle katılanların şehir turuyla başladı.

Daha sonra sahil boyunca kortej eşliğinde yürüyüş, kumsalda da plaj voleybolu final müsabakası yapıldı. Voleybolda Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ikinci ve Ünye Gençlik ve Spor Voleybol takımı üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalyalarını Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yarbay Bünyamin Dönmez ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan verdi.

Başkan Tavlı, madalya töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıllık sürecinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte farklı bir şekilde kutlamak için bu festivalin ilkini düzenlediklerini söyledi.

Festivalin adının, siyah manyetik kumdan geldiğini belirten Tavlı, "Ünye'nin manyetik siyah kumu Türkiye ve dünyada marka olmuşken, biz de sahilimizdeki bu manyetik kumda gençler olarak hep birlikte enerjimizi atalım ve manyetik kumdan maksimum istifadeyi sağlayalım diye etkinliklerimizi kumsalda düzenledik. Sevgili gençler gelecek sizlerin. İyi yetişmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Havai fişek gösterisi ile karaoke partisinin de yapıldığı sahilde, Ordulu şarkıcılar konser verdi.

Minderleri ve sandalyeleriyle kumsala oturan vatandaşlar, etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hisarcık, gençlik, Ünye, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 23:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement