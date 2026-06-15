Ordu'da Şehit Yakınları ve Gazilerden Filografi Sergisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Sanata Teşvik, Sanatla Yaşam Projesi" kapsamında Ordu'da şehit yakınları ve gaziler tarafından hazırlanan "Filografi Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, dernek binasındaki serginin açılışında, projenin önemine dikkati çekti.

Söz konusu proje kapsamında Valilik öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu Halk Eğitim Merkezince dernekte filografi kursu açıldığını dile getirerek, ürünlerin derneğe katkı amacıyla satılık olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Ordu Valisi Muammer Erol ve protokol üyelerince serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiye Vali Erol'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 20 Haziran'a kadar gezilebilecek.