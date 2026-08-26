Ordu Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Ordu Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
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Ordu Kültür Yolu Festivali, atölyeler ve sergilerle kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında Fatsa Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Körüklü Çizme Yapım Atölyesi"nde, Anadolu'nun kırsal yaşamı ve atlı kültürüyle bağlantılı geleneksel deri işçiliği tanıtıldı.

Katılımcılar, derinin biçimlendirilmesinden çizmeye adını veren körük yapısının oluşturulmasına kadar üretim aşamalarını inceledi.

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Küçük İyilikler Sokağı" söyleşisinde ise çocuklara edebiyat yolculuğu yaşatıldı.

Ordulu çocuk kitabı yazarı Gökhan Akçiçek'in katıldığı etkinlikte çocuklarla iyilik, yardımlaşma ve dayanışma üzerine sohbet edildi. Söyleşide, günlük yaşamda gerçekleştirilen küçük davranışların oluşturabileceği olumlu değişimler ele alındı.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde açılan "Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Kültürel Miras Taşıyıcısı" sergisinde de farklı alanlardaki çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide nakış, dokuma, bitkisel örücülük, moda tasarımı ve giyim üretim teknolojileri alanlarında hazırlanan eser ve çalışmalar yer aldı.

Ordu'nun farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam eden festival, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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