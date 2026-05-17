Ordu Üniversitesi 1. Kısa Film Festivali

Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde bu yıl ilki düzenlenen 1. Kısa Film Festivali, "Çevre ve İklim" temasıyla gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi Sinema Kulübü ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kısa film festivali kapsamında yapılan yarışmaya Türkiye genelinde 200'ü aşkın film başvurusu yapıldı. Ön değerlendirmeler sonucunda finale kalan 7 kısa film festival programında gösterildi. Finalist filmlerde su kaynaklarının korunması, orman yangınları, kuraklık ve iklim krizi gibi çevre konuları ele alındı.

Alanında uzman jüri değerlendirmeleri sonucunda 5 farklı kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü "Gölgeden Öteye Yol Yok" filmine verilirken, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödülleri "Belirlenemeyen Bir Neden", En İyi Kısa Film ödülü "Düşeş", Ordu Üniversitesi Öğrenci Teşvik Ödülü ise "Kaplumpara" filmine verildi.

"Genç sinemacıları destekleyen bir platforma dönüşmesini hedefliyoruz"

Festival Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarışın, bu yıl ilki gerçekleştirilen kısa film festivalinin öğrencilerin sanatsal üretimlerini görünür kılması açısından değerli olduğunu ifade etti. Sarışın, "Çevre ve iklim temasıyla yola çıktığımız festival kapsamında Türkiye genelinden 200'ün üzerinde başvuru almış olmamız da festivale gösterilen ilgiyi ortaya koydu. Finale kalan filmlerin her biri yalnızca teknik açıdan değil, toplumsal duyarlılık ve anlatım gücü bakımından da dikkat çekiciydi. Bu festivalin Ordu Üniversitesi bünyesinde geleneksel hale gelmesini ve genç sinemacıları destekleyen güçlü bir kültürel platforma dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yılmaz, jüri değerlendirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Jüri olarak değerlendirme sürecinde filmlerin anlatım gücünü, sinemasal dilini, özgünlüğünü, teknik yeterliliğini ve ele aldığı meseleyle kurduğu ilişkiyi dikkate aldık. Her filmin kendi içinde değerli bir çabayı ve duyarlılığı taşıdığını özellikle belirtmek isteriz. Finale kalan filmler çevre ve iklim meselesini yalnızca bir tema olarak ele almakla kalmadı, bu meseleyi insanın ve doğadaki canlı-cansız varlıkların hikayeleriyle, gündelik hayatın küçük ama çarpıcı ayrıntılarıyla ve güçlü görsel tercihlerle buluşturdu" şeklinde konuştu.

Festivalin değerlendirme sürecinde ön jüri ve ana jüri olmak üzere iki ayrı kurul görev aldı. Ön jüri kurulunda Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin Bülbül, Dr. Mehmet Emre Gül, Doç. Dr. Rahime Özgün Kehya, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Nacar, Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarışın, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yılmaz ve Ordu Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu öğrencileri; ana jüri kurulunda ise Öğr. Gör. Dr. İren Dicle Aytaç, Dr. Ekin Gündüz Özdemirci ve Ordu Üniversitesi Sinema Kulübü Başkanı Metehan Poyraz yer aldı. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri kurulları, festivalin niteliğine katkı sundu. - ORDU