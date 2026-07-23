Orhan Ünsal\'ın Uçuşu Sosyal Medyada Gündem Oldu

İş insanı Orhan Ünsal'ın (57), özel uçağıyla Ankara'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne gerçekleştirdiği 2 saat 45 dakikalık uçuş sosyal medyada ilgi görüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden 19 Temmuz'da özel uçağıyla havalanan ve aynı zamanda Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı olan Ünsal, Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne iniş yaptı.

Yolculuğuna dair sosyal medyada paylaşılan videoları kısa sürede beğeni toplayan Ünsal, AA muhabirine, çocukluğunda kurduğu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bir arkadaşının babasının desteğiyle yaklaşık 10 yıl önce pilotluk eğitimi aldığını dile getiren Ünsal, daha sonra Polatlı ilçesindeki bir araziye kendi adına hava parkı düzenlediğini ifade etti.

Ünsal, pilot olmanın özel bir duygu olduğuna işaret ederek, "Çocukluk hayalimdi. Yaklaşık 7 yaşında bu hayali kurmaya başladım. Rabbim bunu bana nasip etti ve hayalimi gerçekleştirdim. Pilot olmak gerçekten çok özel bir duygu." dedi.

Özel uçak kullanımının ülke genelinde yaygınlaşması için mücadele ettiğini aktaran Ünsal, "Buraya iniş yapmamızın temel amacı da bu konuda farkındalık oluşturmaktı. Biz iş insanları olarak bu hava parklarının yapılmasına destek vermeye hazırız. Ancak en büyük sorunumuz uygun arazi bulmak. Devletimiz bu konuda gerekli imkanı sağlarsa havacılığın yaygınlaşması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

"İzinli ve kurallara uygun bir uçuş gerçekleştirdik"

Köye iniş yapmadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek gerekli prosedürleri tamamladığına dikkati çeken Ünsal, "Rotamız boyunca hava trafik kontrolünün yönlendirmeleri doğrultusunda ilerledik ve iniş yapacağımız noktaya güvenli şekilde ulaştık. İnişimizi gerçekleştirdikten sonra da uçuş planımızı kapattık ve ilgili birimlere gerekli bildirimleri yaptık. Yani tamamen izinli ve kurallara uygun bir uçuş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ünsal, uçuş sırasında eşinin de kendisine eşlik ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"İlk kez köyümüzün üzerinde uçtuk ve ilk kez uçağımızla köyümüze indik. Bunun heyecanını tarif etmek gerçekten zor. Kuleden istediğimiz irtifayı aldık ve 9 bin 500 fit yükseklikte Şiran'a doğru yolculuğumuza başladık. Köyümüzü selamladıktan sonra iniş noktamıza yönelerek güvenli bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Bizim için gerçekten çok heyecan verici ve duygusal bir an oldu. İnişimizin ardından yakınlarımız, köylülerimiz ve muhtarlarımız bizi karşıladı. Çok fazla ilgi gördü. Türkiye'nin birçok yerinden arayanlar ve mesaj gönderenler oldu. Hatta yurt dışından da dönüşler aldık. Anneme uçakla köye gelirim diye söz vermiştim. Çok şükür ki Cenabıallah bana önce pilot olmayı, sonra bir uçak sahibi olmayı, ardından bir hava parkı kurmayı ve en sonunda da kendi uçağımla köyüme inmeyi nasip etti."

Ünsal'ın eşi Ülker Ünsal ise eşiyle daha önce birçok kez uçtuklarını ifade ederek, "Unutulmayacak kadar güzel bir yolculuktu. Uçuş boyunca bol bol görüntü çektim. Gerçekten çok büyük bir ilgi oluştu." dedi.

"3-4 gündür şok halindeyiz"

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da Ünsal'ın uçakla köye inişinin şaşkınlığı içinde olduklarını, kendisini arayanların ilçede 'yeni bir havalimanı mı açıldı?' diye sorduklarını söyledi.

Kara, hemşehrileriyle gurur duyduklarını dile getirerek, "3-4 gündür şok halindeyiz. Memleket hasreti aslında onu bu çimlere indirdi. Orhan ağabeyde çok ayrı bir Şiran sevgisi var. Kendisinin de şu anda halihazırdaki Hava Taksi Projesi'nin belki bir sacayağını da bizler belediye olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teklif edip, burada da böyle bir hava taksi uygulamasını talep edeceğiz. Ünsal'ın uçağıyla ineceği merayı iş makinesiyle düzenleyerek hazır hale getirdik. Ben buraya 'inerim' dedi ve indi, biz bunu beklemiyorduk. Çok mutluyuz, inşallah bu ilk uçak, devamı da onlarca yüzlerce uçak olur." değerlendirmesinde bulundu.

Köy sakinlerinden Süleyman Kaya ise Ünsal'ın uçağıyla köye gelmesinden mutlu olduklarını belirterek, "Çok da güzel iniş yaptı. Gurur verici bir şey oldu bize." diye konuştu.